TWICE ナヨン、2ndミニアルバム「NA」ハイライトメドレー公開…サマークイーンの帰還を予告

TWICEのナヨンが2ndミニアルバム「NA」のハイライトメドレーを公開し、サマークイーンの帰還を予告した。ナヨンはカムバックを一週間後に控えた本日(7日)0時、公式SNSチャンネルを通じてニューアルバムのハイライトメドレー「NAYEON "NA" Album Sneak Peek」を公開し、期待を高めた。映像の中にはタイトル曲「ABCD」をはじめ、「Butterflies」「Heaven(Feat. Sam Kim)」「Magic(Feat.KISS OF LIFEのJULIE)「HalliGalli(Prod. by AKMUのイ・チャンヒョク)「Something」「Count It」まで、全7曲のハイライトが盛り込まれた。

タイトル曲「ABCD」は「AからZまでが自分のタイプである相手に向かって、愛に対して1から10まで教えて誘惑する」というメッセージを盛り込んだポップダンスナンバーで、彼女の大胆かつ新たな試みが際立つ。リック・ブリッジス(Rick Bridges)とJYPの代表プロデューサーパク・ジニョン(J.Y. Park)が作詞を、BIGHIT MUSICの専属プロデューサーPdoggが作曲、編曲を担当した。2000年代初めのポップディーバを思わせるムードにヒップホップやモダンな要素を加え、アルファベットを活用した歌詞と緊張感あふれる編曲が鑑賞ポイントである。ハイライトメドレーを通じて初めてベールを脱いだ収録曲も音楽ファンの期待を高めた。シンガーソングライターのサム・キムが作詞・作曲、フィーチャリングした3番トラック「Heaven(Feat. Sam Kim)」、実力派ガールズグループKISS OF LIFEのJULIEがフィーチャリングした4番トラック「Magic(Feat.KISS OF LIFEのJULIE)」、AKMUのイ・チャンヒョクが作詞・作曲した5番トラック「HalliGalli(Prod. by AKMUのイ・チャンヒョク)」、シンガーソングライターSOLEが作詞した7番トラック「Count It」など、K-POPソロクイーンナヨンと実力派アーティストらのケミストリー(相手との相性)が耳を魅了する。TWICEと息を合わせたGingerbreadがクレジットに名前を連ねた2番トラック「Butterflies」は、咲き誇る純粋な感情を踊るように表現してときめきを伝え、多数のK-POPアーティストの楽曲に参加したSam Klempnerが手掛けた6番トラック「Something」は、相手にもう少し新しく特別な何かを望む気持ちが込められている。ナヨンの「ナ」であり、「私(韓国語でナ)! ひたすら私!」という意味でソロアーティストのナヨンを見せるニューアルバム「NA」とタイトル曲「ABCD」は14日の午後1時(米東部時間基準0時)に正式リリースされる。前日(13日)の午後8時には、プレミアイベントを開催し、ファンと出会う。