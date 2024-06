K.will、7thミニアルバム「All The Way」トラックリスト公開…ユン・サンらがプロデュース

ボーカリストのK.willが多彩な音楽でカムバックする。所属事務所のSTARSHIPエンターテインメントは7日、公式SNSを通じてK.willの7thミニアルバム「All The Way」のトラックリストを公開した。トラックリストによると、今回のアルバムにはタイトル曲「僕に似合う別れの歌がない(Prod. ユン・サン)」をはじめ、「話す(Prod. ファン・チャンヒ)」「僕と違って(Prod. Muzie)」「食卓(Prod. DAVII&Heize)」「Lonely Together(Prod. ソヌ・ジョンア)」「Easy Living」まで計6曲が収録される。

華やかなプロデューサー軍団がサポートに乗り出し、アルバムをより多彩に満たした。タイトル曲は多数のヒット曲を書いた“名曲製造機”である歌手兼作曲家のユン・サンが参加し、完成度をより高めた。また、収録曲の「話す」にはK.willの「Miss,miss And Miss」で呼吸を合わせた作曲家のファン・チャンヒが、「僕と違って」には多方面で活躍している歌手Muzieが参加した。「食卓」はジャズR&Bシンガーソングライター兼プロデューサーのDAVIIとHeizeが共同プロデュースを行い、「Lonely Together」には歌手のソヌ・ジョンアが参加してアルバムに対する期待感を高めた。ニューアルバムの「All The Way」は、音楽界の“生ける伝説”K.will流の感性と最強のプロデューサーたちの音楽スタイルが調和し、リスナーたちに新しい楽しさを与える。6年ぶりにカムバックするK.willのニューアルバムに対する関心が集まっている中、今年デビュー17周年を迎えたK.willはウェルメイドアルバムで彼の音楽を待っていたファンの渇望を解消する予定だ。「All The Way」は20日の午後6時に音楽配信サイトを通じて発売される。