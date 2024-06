元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜が、ABEMAにて6月15日17時より生配信される『ABEMA presentsワタナベお笑いNo.1決定戦2024』のアシスタントMCを務めることが7日、発表された。笹崎里菜今年で9年目を迎えた『ワタナベお笑いNo.1決定戦』は、ワタナベエンターテインメント所属の芸人の中から一番面白い芸人を決める大会。今年は、5月18日に開催された準決勝で勝ち上がった、ナチョス。、ジグロポッカ、リバーマン、江戸川ジャンクジャンク、Gパンパンダ、チュランペット、ゼンモンキー、ちゃんぴおんず、ファイヤーサンダー、Aマッソの計10組がファイナリストとして激戦を繰り広げる。

MCは4年連続でハライチの2人が務めることが決定しており、「今年は例年にも増して出場者よりもゲスト、審査員の方が豪華です。そちらを見る時間も増えると思いますがめちゃくちゃ面白いのでネタみてやってください」とコメントを寄せた。そしてハライチと共に司会進行を行うアシスタントMCには、昨年いっぱいで日本テレビを退社した笹崎里菜が決定。『ワタナベお笑いNo.1決定戦2024』が日本テレビ退社後、初の番組MCとなる。笹崎は「昔からお笑いは大好きで、ワタナベ主催のお笑いライブにも行ったことがあるので、今回アシスタントMCを務めさせていただけることになり大変光栄です」と喜び、「きっと計り知れない緊張感もあると思いますが、当日はどんな化学反応が起きるか楽しみです。全組楽しみなのですが、第4試合のゼンモンキーVSチュランペットは、実績もありコント対決になると思うので、どんなお笑いワールドが見られるのか楽しみです! 全力で進行のサポートをしつつ、大笑いしたいと思います」と意気込んでいる。また、審査員には、ふかわりょう、アンガールズの田中卓志、『アメトーーク!』や『ロンドンハーツ』(テレビ朝日)などを手掛ける加地倫三氏、『ゴッドタン』(テレビ東京)や『トークサバイバー』シリーズ(Netflix)を手掛け、ラジオ番組『佐久間宣行のANN0』(ニッポン放送)のパーソナリティも務める佐久間宣行氏、『チコちゃんに叱られる!』(NHK)や『ドキュメンタル』(AmazonPrime)などを手掛ける小松純也氏の5人が決定した。今年は特別ゲストとして俳優・山田裕貴が出演することも決定している。山田は「純粋にお笑いが好きです。なので目の前で皆さんのネタを真剣に受け止めることができ、なによりうれしいです」とコメントを寄せた。【編集部MEMO】決勝戦は、1stラウンドとして2組ずつのタイマン勝負で計5試合行い、勝ち上がった5組が、ファイナルラウンドに進出。ABEMAでは視聴者投票に参加することができる。決勝1stラウンドの組み合わせは、第1試合:ちゃんぴおんず VS ナチョス。、第2試合:ファイヤーサンダー VS リバーマン、第3試合:Gパンパンダ VS Aマッソ、第4試合:ゼンモンキー VS チュランペット、第5試合:ジグロポッカ VS 江戸川ジャンクジャンク。