¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¡£Õ£Î£Ä£Å£Ò£µ½Ð¾ì¼Ô¤ò·ãÎå¡Ö¥¹¥Ù¤ë¤Î¤À¤±¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¡ÊÅèº´ÏÂÌé¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ë¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÄ¶¼ã¼ê·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡Ø£Õ£Î£Ä£Å£Ò£µ¡¡£Á£×£Á£Ò£Ä¡¡£²£°£²£´¡Ù·è¾¡Àï¿Ê½Ð£¹ÁÈÈ¯É½²ñ¸«¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ö£Õ£Î£Ä£Å£Ò£µ¡¡£Á£×£Á£Ò£Ä¡×¤Ï·ÝÎò£µÇ¯ÌÜ°Ê²¼¤ÎÄ¶¼ã¼ê·Ý¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢º£²ó¤¬£²²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÁíÀª£²£°£°£±ÁÈ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿²ÈÂ²¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥½¥ó¡¢À¶ÀîÍº»Ê¡¢¤°¤í¤¦¡¢Îã¤¨¤Ð±ê¡¢¥Ä¥ó¥Ä¥¯¥Ä¥óËüÇî¡¢ÅÁ½ñÈ·¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¥é¥¤¥à¥®¤Î£¹ÁÈ¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÏºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤º£²ó¤â£Í£Ã¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡£»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë²°Éß¤«¤é¹¢¤ÎÄ´»Ò¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿Åèº´¤Ï¡Ö¤ª¤È¤È¤¤¤Þ¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡Ä¥«¥¸¥Î¤Ç¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤®¤¿¡££²£²£°ËüÉé¤±¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï·è¾¡Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Î½ÐÈÖ½ç¤âÃêÁª¤Ç·èÄê¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï·ÝÎò£±Ç¯ÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡ÖÅÁ½ñÈ·¡×¡£¶ÃØ³¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤â¡¢²°Éß¤Ï¡Ö£Í¡½£±¤Ç¤âÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬¥È¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÅèº´¤«¤é½Ð¾ì¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¡¢¥¹¥Ù¤ë¤Î¤À¤±¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·è¾¡Àï¤Ï£²£³Æü¤Ë¥ë¥ß¥Í£ô£è£å¤è¤·¤â¤È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£