◆IS:SUE・テリ・⼀ノ瀬颯ら、出演者第2弾ランナップ発表

【モデルプレス=2024/06/07】2024年8月1日に、大阪・京セラドームにて開催されるファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2024 AUTUMN&WINTER」の出演者第2弾が発表された。日本最大級のサバイバルオーディション番組のガールズ版「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のファイナリスト4人により結成された IS:SUE(イッシュ)がコレクション初出演決定。今年5月の「KCON JAPAN 2024」での初パフォーマンスも話題となり、6月のデビューも注目される同グループはどんなをパフォーマンス見せるのか。

◆今回のテーマは「passion」

◆「KANSAI COLLECTION 2024 AUTUMN&WINTER」

「アジアの女の子がなりたい顔 No.1」のカリスマインフルエンサー・テリ(Taeri)が出演決定。韓国の人気ファッションECサイト「chuu」のメインモデルに起用されて話題になり、現在のInstagramフォロワー数は170万人超え。コスメプロデュースなど、モデルの枠を超え多方面で活躍中のテリ(Taeri)が「KANSAI COLLECTION」に初出演となる。芸能界入り1年も経たずにスーパー戦隊シリーズの主演としてデビューし、数々の映画やドラマで活躍する注目の俳優・一ノ瀬颯。韓国のオーディション番組『PRODUCE48』で奮闘する姿が注目を集め2022年に初のセンターを務めるなど、アイドル活動やバラエティなどで活躍する千葉恵里(AKB48)。元NMB48で現在はモデルやタレント、登録者数90万人超えのYouTuberであり、コスメプロデュースも手掛けるなど幅広く活躍する吉田朱里など、人気ゲスト&モデルの出演が決定。登録者数140万人超えの若者から厚い支持を集める5人組YouTuber・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-が「KANSAI COLLECTION」に2度目の登場。何事にも全力投球でチャレンジをモットーとし、食いや旅行など様々なジャンル企画に挑戦する姿が注目を集めている。関⻄から世界へ⽂化を発信し続ける、ファッションイベント「KANSAI COLLECTION」。今回は、好きを続けよう。やりたいことを続ける力、好きなことを続ける力を応援する『passion』をテーマにしたキービジュアルを掲げ、開催される。アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショー、その他会場内のブースではヘアメイクなどの体験や出演者によるトークショーを⾒たりなど、京セラドーム⼤阪の中で1⽇中楽しめるエンターテインメントイベントとなる。(modelpress編集部)開催日程:2024年8月1日(木)開催時間:12:30開場 14:00開演開催場所:京セラドーム⼤阪<ARTIST>IS:SUE<NEXT BREAK ARTIST>Gyubin<GLOBAL ARTIST>テリ(Taeri)<MODEL>伊藤桃々、大友花恋、梶原叶渚、加藤ナナ、白間美瑠、鈴木愛理、⽥中芽⾐、浪花ほのか、ねお、野咲美優、前田希美、吉⽥朱⾥、渡辺美優紀 and more<GUEST>アンジェラ芽衣、⼀ノ瀬颯、井手上漠、井本彩花、宇佐卓真、折田涼夏、黒木ひかり、島崎遥香、翔、高橋愛、田久保夏鈴、ちせ、千葉恵里(AKB48)、中島結音、ハンチ、PyunA.、ふかわ。、本田紗来、松本ももな(高嶺のなでしこ)、ゆりにゃ、吉井美優 and more<CREATOR>amaneあまね、えいしとさなです。、ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-、えみ姉、おさき、きりまる、なるねぇ、ばんばんざい、MINAMI、夜のひと笑い、ろこまこあこ and more<OPENING ACT>杉本琢弥【Not Sponsored 記事】