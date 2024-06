【Fate/Samurai Remnant バーサーカー/宮本武蔵 1/7スケールフィギュア】2024年6月→7月 発売延期価格:28,000円

コーエーテクモは、同社フィギュアブランド「KT model+」のフィギュア「Fate/Samurai Remnant バーサーカー/宮本武蔵 1/7スケールフィギュア」を製造上の理由により6月から7月に発売延期することを発表した。

本商品はゲーム「Fate/Samurai Remnant」に登場するサーヴァント「バーサーカー/宮本武蔵」を1/7スケールフィギュア化したもの。

ゲーム内の3Dモデルデータから原型を作成、迫力ある動きから細かいパーツの揺れも細かく造形されている。

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C)TYPE-MOON/コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C)2019Impress Corporation. All rights reserved.

※記載されている画像はイメージです。