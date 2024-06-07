「Fate/Samurai Remnant バーサーカー/宮本武蔵 1/7スケールフィギュア」発売延期。2024年6月から7月に
【Fate/Samurai Remnant バーサーカー/宮本武蔵 1/7スケールフィギュア】
2024年6月→7月 発売延期
価格：28,000円
(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.
2024年6月→7月 発売延期
価格：28,000円
コーエーテクモは、同社フィギュアブランド「KT model+」のフィギュア「Fate/Samurai Remnant バーサーカー/宮本武蔵 1/7スケールフィギュア」を製造上の理由により6月から7月に発売延期することを発表した。
本商品はゲーム「Fate/Samurai Remnant」に登場するサーヴァント「バーサーカー/宮本武蔵」を1/7スケールフィギュア化したもの。
ゲーム内の3Dモデルデータから原型を作成、迫力ある動きから細かいパーツの揺れも細かく造形されている。
【発売延期のお詫びとお知らせ】- 『KT model+』公式 (@KTmodelPlus) June 7, 2024
「Fate/Samurai Remnant バーサーカー/宮本武蔵 1/7スケールフィギュア」につきまして、
製造上の理由により発売延期させていただくことになりました。
詳細につきましてはこちらをご確認ください。
▼KTmodel+公式サイト▼https://t.co/ocFZaFuX1F
(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.
(C)TYPE-MOON/コーエーテクモゲームス All rights reserved.
(C)2019Impress Corporation. All rights reserved.
※記載されている画像はイメージです。