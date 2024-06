東京スカイツリータウンにて、お子さんから大人まで夏を満喫できる「東京スカイツリータウン(R) 夏休みイベント2024」を開催。

ポケモンセンタースカイツリータウンによる館内ラリーイベントが開催されるほか、東京スカイツリー(R)では、テレビアニメ「ポケットモンスター」と初コラボイベントも実施されます☆

東京スカイツリータウン(R) 夏休みイベント2024

開催期間:2024年7月12日(金)〜9月1日(日)

東京スカイツリータウンにて、東京スカイツリー(R)の絶景とともに、夏の風物詩を堪能できる「東京スカイツリータウン(R) 夏休みイベント2024」を開催。

期間中、“親子で自然とふれあえる”バラエティ豊かなイベントが多数開催されます。

鳥肌総立ちの“気持ち悪い生き物”が集結する「キモい展」や、ヘラクレスオオカブトをはじめ、珍しい昆虫たちと直接ふれあえる「大昆虫展 i n 東京スカイツリータウン(R)」といった毎年人気の企画展を実施。

ソラマチひろばでは 、多くの出店が立ち並び「ソラマチこども縁日」「納涼民踊大会」「線香花火大会」など夏の風物詩イベントが盛りだくさんです。

さらに、大好評恒例のビアガーデンもパワーアップ!

4階スカイアリーナの客席全エリアに敷き詰められた芝生の上で、スカイツリーを見上げながら絶景BBQが楽しめる、「東京スカイツリータウン(R) BeerFesta 2024 〜タワーの下で遊べる芝生のBBQパーク〜」が先行オープンします。

ガーデンチェアやピクニックエリア、お子さん用遊具で遊べる空間が演出された芝生の上でくつろげるビアガーデンです。

東京スカイツリータウン(R)BeerFesta 2024 〜タワーの下で遊べる芝生のBBQパーク〜

開催期間:2024年6月14日(金)〜9月1日(日)

開催時間:11:00〜22:00

開催場所:東京スカイツリータウン4階 スカイアリーナ

※天候などの諸事情により、日時や内容は予告なく変更する場合があります

※隅田川花火大会が開催される7月27日(土)は専用プランにて営業となります

東京スカイツリータウン4階スカイアリーナで、毎年好評のビアガーデンを2024年も開催。

2024年は「タワーの下で遊べる芝生のBBQパーク」をコンセプトに、ビールとBBQを楽しみながら、芝生の上で遊べる空間が提供されます。

7種類の生ビールに加え、カクテルやソフトドリンク、肉料理やおつまみメニュー、

天然氷から作った「かき氷」など、豊富なメニューをラインナップ。

会場MAP

そのほか、ガーデンチェアやピクニックエリア、

お子さん用遊具など、ゲストが快適に過ごせる空間が用意されます。

ポケモンと青空スカイツリー(R) 〜キミとポケモンのかがやく想い出〜

開催期間:2024年6月25日(火)〜9月24日(火)

開催場所:東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊、1階

※天望デッキ、天望回廊は、展望台入場券が必要です

東京スカイツリー(R)では、テレビアニメ「ポケットモンスター」との初めてのコラボレーションイベント「ポケモンと青空スカイツリー(R) 〜キミとポケモンのかがやく想い出〜」を開催。

テレビアニメ「ポケットモンスター」の展示装飾やフォトスポットが設置されます。

イベント限定グッズやカフェメニューの販売、各キャラクターをイメージした特別ライティングの点灯など、盛りだくさんのイベントです☆

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku

©Pokémon

©TOKYO-SKYTREE

ピカチュウとパルデア大冒険’24 in 東京ソラマチ(R)

開催期間:2024年8月1日(木)〜9月1日(日)

開催時間:10:00〜17:00

開催場所:東京ソラマチ5階11番地 受付ブース

内容:館内ラリーイベント

ポケモンセンタースカイツリータウンによる館内ラリーイベントを2024年も開催。

館内の各スポットを巡ってポケモンのフォトパネルを見つけるイベントです。

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

キモい展2024

開催期間:開催中〜2024年7月7日(日)

開催時間:10:00〜19:00

開催場所:東京ソラマチ 5階 スペース634

料金:大人(中学生以上)900円/小学生まで 700円 ※3歳以下入場無料

主催:キモい展2024事務局

不思議な色・形をした、気持ち悪いイメージの生き物を集めた「キモい展」を開催中。

会場にて「キモい」だけじゃない、その先にある「発見」を感じられる企画です。

大昆虫展 in 東京スカイツリータウン(R) 〜ようこそ昆虫の惑星へ〜

開催期間:2024年7月13日(土)〜8月26日(月)

開催時間:10:00〜18:00(8月9日〜17日は20時まで/最終日は17時まで)

※会期中無休、最終入場は閉館15分前まで

開催場所:東京ソラマチ(R) 5階 スペース634

料金:

当日券平日(8月13日〜16日を除く)※会場で販売大人 1,200円(高校生以上)子供 800円(3歳以上/3歳未満無料)親子 1,800円(大人+子供各1名)休日、8月13日〜16日 ※会場で販売大人 1,300円(高校生以上)子供 800円(3歳以上/3歳未満無料)親子 1,800円(大人+子供各1名)前売券ぴあ他、各プレイガイドで販売大人 1,200円(高校生以上)子供 800円(3歳以上/3歳未満無料)親子 1,800円(大人+子供各1名)

主催:大昆虫展実行委員会

東京ソラマチ(R) 5階 スペース634にて「大昆虫展 in 東京スカイツリータウン(R) 〜ようこそ昆虫の惑星へ〜」を開催。

カブトムシと直接触れあえる「ふれあいの森」エリアには、8月からクワガタムシも仲間入りする予定です。

「生体展示」のエリアには、昆虫好きにはたまらない「ヘラクレスオオカブト」や、大昆虫展開催10回を記念して、日本を代表するチョウ、オオムラサキ(7月限定)とオオゴマダラが展示されます。

そのほかにも、新種の昆虫を作るAIコンテンツや美しい昆虫標本など、コンテンツが盛り沢山。

昆虫の世界が存分に楽しめます。

エンジョイパック 大昆虫展プラン

©TOKYO-SKYTREE

販売開始:2024年6月13日(木)

内容:

1)東京スカイツリー入場券(指定日時のみ有効)

2)大昆虫展2024入場券

料金:

大人高校生中学生小学生18歳以上15〜17歳12〜14歳6〜11歳天望デッキ入場券大昆虫展入場券平日2,800円2,100円1,800円1,400円休日2,950円2,200円1,900円1,400円天望デッキ・天望回廊セット券大昆虫展入場券平日3,600円2,700円2,400円1,750円休日3,850円2,850円2,550円1,800円

東京スカイツリー(R)入場券がセットになったプランも販売。

最大で1,150円お得になるプランです。

ソラマチこども縁日

©TOKYO-SKYTREETOWN

開催期間:2024年7月21日(日)〜8月4日(日)

開催時間:平日11:00〜17:00/休日11:00〜18:00

※8月1日(木)〜3日(土)のみ12:00〜21:00

※8月4日(日)は時間未定です

開催場所:東京スカイツリータウン(R)1階 ソラマチひろば

※日によって、一部お店の内容や場所、時間が変更となる場合があります

ソラマチひろばにてソラマチこども縁日を実施。

©TOKYO-SKYTREETOWN

スーパーボールすくいやヨーヨー釣り、輪投げなど遊べる出店が並び、昔ながらの下町らしい夏まつりの雰囲気を楽しむことができます。

※写真は過去の様子です

墨田区民納涼民踊大会

©TOKYO-SKYTREETOWN

開催期間:2024年8月1日(木)〜8月3日(土)

開催時間:18:00〜20:00

開催場所:東京スカイツリータウン1階 ソラマチひろば

料金:無料

主催:墨田区

主管:墨田区民踊連盟

協力:東京スカイツリータウン

ソラマチひろばにて、地元墨田区による「墨田区民納涼民踊大会」を開催。

©TOKYO-SKYTREETOWN

東京スカイツリー(R)の足元にやぐらが建ち、夏の風物詩である盆踊りを楽しむことができます。

©TOKYO-SKYTREETOWN

※写真は過去の様子です

東京ソラマチ(R)みんなの線香花火大会

©TOKYO-SKYTREETOWN

開催日:2024年8月24日(土)、25日(日)

開催時間:18:00〜20:00

※線香花火が無くなり次第終了

開催場所:東京スカイツリータウン(R)1階 ソラマチひろば

配布本数:1組5本

※東京スカイツリー ・ すみだ水族館 ・ コニカミノルタプラネタリウム天空のチケットを提示された方には、追加で2本プレゼント

東京ソラマチ(R)、東京スカイツリー(R)での当日お買い上げレシートを提示された方に線香花火をプレゼント。

©TOKYO-SKYTREETOWN

その場で線香花火を楽しむことができます。

©TOKYO-SKYTREETOWN

夏休み最後の思い出作りとして、家族や友人と参加できる企画です。

※写真は2023年の様子です

ソラカラちゃんの期間限定グリーティング

©TOKYO-SKYTREE

開催期間:2024年7月12日(金)〜8月31日(土)

開催時間:12:00/15:00/18:00

開催場所:東京スカイツリー天望デッキ フロア350

4階 入口フロア(18:00のみ)

東京スカイツリーで浴衣姿の「ソラカラちゃん」とふれあえる、期間限定グリーティングを実施。

東京スカイツリー公式キャラクターの「ソラカラちゃん」が、夏らしいひまわり柄の浴衣姿で登場し、ゲストをお出迎えします。

※予告なく内容が変更、または中止となる場合があります

リアル脱出ゲーム「郵政博物館と時を超えた手紙の謎」in郵政博物館

開催期間:2024年7月5日(金)〜2025年7月6日(日)

開催時間:10:00〜17:30(入館は17:00まで)

開催場所:東京スカイツリータウン イーストヤード9階 郵政博物館

参加方法:

事前にチケット販売サイトから、参加したい日のチケットを購入し、参加当日に郵政博物館入館受付で「謎解きキット」に引き換えてください。

「謎解きキット」を受け取り入館すればゲームスタートです。

当日遊びたい場合は、郵政博物館入館受付にて「謎解きキット」の当日購入も可能です。

過去から迷い込んだ手紙を届け、途切れてしまった想いを繋げる、リアル脱出ゲーム『郵政博物館と時を超えた手紙の謎』の開催が決定!

プレイヤーは郵政博物館内の架空の組織「迷子の手紙研究室」の一員となります。

過去に出された手紙が時を超えて現代へと迷い込み、「その手紙が届かなかった世界」に現在が書き換えられてしまう「迷子の手紙現象」の解明を目指します。

謎を解くことで本来届くはずであった人のもとに手紙を届け、途切れてしまった人々の想いを修復することがイベントの目的です。

リアル脱出ゲーム『郵政博物館と時を超えた手紙の謎』プラン

販売開始予定:2024年6月下旬

内容:

1)東京スカイツリー入場券(指定日時のみ有効)

2)リアル脱出ゲーム『郵政博物館と時を超えた手紙の謎』謎解きキット

料金:

大人高校生中学生小学生18歳以上15〜17歳12〜14歳6〜11歳天望デッキ・天望回廊セット券リアル脱出ゲーム平日4,600円3,700円3,700円3,050円休日4,850円3,850円3,850円3,100円

東京スカイツリー(R)の入場券がセットになった、リアル脱出ゲーム『郵政博物館と時を超えた手紙の謎』プランを販売。

ほかにも、天望デッキとリアル脱出ゲームのプランも用意されます。

企画展「生誕140年記念 −乙女たちの夢− 竹久夢二展」

竹久夢二<手製半襟の図案>

(「婦人之友」第9巻1号付録、大正4年1月1日)竹久夢二美術館蔵

開催期間:2024年7月27日(土)〜9月23日(月・祝)

開催時間:10:00〜17:30(入館は17:00まで)

開催場所:東京スカイツリータウン イーストヤード9階郵政博物館

料金:郵政博物館の入館料で観覧できます

(大人:300円/小・中・高校生:150円)

美人画などで知られ、大正ロマンを象徴する画家竹久夢二氏。

抒情画だけでなく、絵はがきや封筒、千代紙、書籍の装丁、和服の半襟など、日常生活で使用する用品のデザインも手掛け、当時の少女たちの絶大な人気を誇りました。

2024年は竹久夢二氏の誕生140周年、没後90周年にあたります。

このことを記念して、夢二の作品を主題とした切手をはじめ、挿絵や木版画などアートディレクターとしての夢二の魅力を紹介する展示会が開催されます。

プラネタリウムで花火が撮れる!花火ウェルカムドーム

上映期間:2024年7月13日(土)〜9月1日(日)

上映時間:作品上映前の約10分間

上映場所:東京スカイツリータウン イーストヤード7階

料金:鑑賞無料

※プラネタリウム作品を観覧するための料金が必要です

プラネタリウム天空では2024年も、プラネタリウムでの作品上映前の待ち時間に、撮影可能な花火の映像を上映。

プラネタリウムドームいっぱいに広がる、ファンタジックな花火を眺め、ここでしか体験できない夏の思い出を作ることができます。

新作上映「プラネタリウム ドラえもん 宇宙の模型」

Ⓒ 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

上映開始日:2024年7月19日(金)

上映場所:東京スカイツリータウン イーストヤード7階

料金:大人(中学生以上)1,600円/こども(4歳以上)1,000円

「スネ夫」からハワイで見た満天の星に感動したという自慢話を聞いた「のび太」たち。

満天の星を見た事が無い「のび太」は悔しがり、「ドラえもん」に相談すると、室内にいながら旅行気分が味わえるひみつ道具『室内旅行機』を取り出し、「のび太」の部屋にハワイの満天の星を映し出してくれました。

「ドラえもん」から、人は太古の昔から星空を見て、それぞれに思いを巡らし、宇宙を理解しようとさまざまな「宇宙の模型」が作られてきたという話を聞きます。

宇宙の姿を確かめるために、マイクロコピーで本物の宇宙を完全に再現している『天球儀』の中へ入る「のび太」たち。

宇宙船に乗って宇宙旅行に出かけるも、ブラックホールへと近づきすぎてしまい吸い寄せられそうに!

「のび太」たちは無事に地球に戻ることができるでしょうか!?

新作上映「イタリア星空散歩」

上映開始日:2024年7月19日(金)

上映場所:東京スカイツリータウン イーストヤード7階

料金:大人(中学生以上)1,600円/こども(4歳以上)1,000円

イタリアの美しい星と風景に癒やされ、現代の私たちに繋がりのある神話から星々を読み解きます。

イタリアの首都ローマから地方へも足を運び、とっておきの星をみられる場所にも行くことができます。

ナレーションは声優・俳優として広く活躍している津田健次郎さんが担当です。

「ポケットモンスター」とのコラボイベントやスタンプラリーも実施される、夏休みスペシャル企画。

東京スカイツリータウン(R) にて2024年7月12日より順次開催される、夏休みイベントの紹介でした☆

