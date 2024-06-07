¡Ö¾¾¸Í²Ö²ÐÂç²ñ¥¤¥ó2024¡×ÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í¤Î¸Å¥±ºê²ÏÀîÉß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¾ì¤Ç¡¢Áí¿ô15,000È¯¤òÂÇ¤Á¾å¤²
²Ö²ÐÂç²ñ¡Ö¾¾¸Í²Ö²ÐÂç²ñ¥¤¥ó2024¡×¤¬¡¢2024Ç¯8·î3Æü(ÅÚ)¤ËÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í¤Î¸Å¥±ºê²ÏÀîÉß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¾¾¸Í²Ö²ÐÂç²ñ¡×2024Ç¯¤Ï15,000È¯¤òÂÇ¤Á¾å¤²
ÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¡¢Ìë¶õ¤Ëºé¤¯ÂçÎØ¤Î²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤àÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤ÇÆø¤ï¤¦¡Ö¾¾¸Í²Ö²ÐÂç²ñ¡×¡£2024Ç¯¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²Áí¿ô¤ò15,000È¯¤ÈÎãÇ¯¤è¤ê³ÈÂç¡¢Á´4Éô¹½À®¤ÇÍÍ¡¹¤Ê²Ö²Ð¤òÀ¹Âç¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï²Ö²ÐÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤â½ÐÅ¹¡£²Æ¤é¤·¤¤¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²Æ¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ë²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡Ö¾¾¸Í²Ö²ÐÂç²ñ¥¤¥ó2024¡×
³«ºÅÆü¡§2024Ç¯8·î3Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¡§19:15¡Á20:20
¢¨ÅöÆü¤Ï16:00¡ÁÆþ¾ì²ÄÇ½¡£
¢¨±«Å·¡¦¹ÓÅ·¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¡£
²ñ¾ì¡§¸Å¥±ºê²ÏÀîÉß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¾ì(JR¾¾¸Í±Ø¡¦ËÌ¾¾¸Í±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó35Ê¬)
¢¨Ãó¼Ö¾ì¡¦ÃóÎØ¾ì¤Ê¤·¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¿ô¡§15,000È¯
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§2,500±ß(ÀèÃå9,400ÀÊ)
¢¨ÀÊ¼ï¤Ï²ÏÀîÉß¤Î¼ÐÌÌ¤ËºÂ¤Ã¤Æ²Ö²Ð¤ò¸«¤ë¡Ö¥·¡¼¥ÈÀÊ(¼ÐÌÌ)¡×¤Î¤ß¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤Ï¡¢É¨¾å¤Ç¤Î´ÑÍ÷¤Î¾ì¹ç¡¢Âç¿Í1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ì¾¤Þ¤ÇÌµÎÁ¡£¤¿¤À¤·¡¢ÇÛÉÛ¤¹¤ë¥·¡¼¥ÈÆâ¤Ç¤Î´ÑÍ÷¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤ÏÍ×¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯6·î17Æü(·î)10:00¡Á
¼è¤ê°·¤¤¡§
¡¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÅ¹Æâ¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ô¡¼µ¡¡Ö¥Þ¥Ä¥É¥Ï¥Ê¥Ó¡×¤Ç¸¡º÷
¢CN¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉWEB¥Ú¡¼¥¸
£CN¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼ TEL¡§0570-08-9999(10:00¡Á18:00¡¦Ç¯ÃæÌµµÙ)
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¡Ö¾¾¸Í²Ö²ÐÂç²ñ¥¤¥ó2024¡×ÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í¤Î¸Å¥±ºê²ÏÀîÉß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¾ì¤Ç¡¢Áí¿ô15,000È¯¤òÂÇ¤Á¾å¤²