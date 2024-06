ミン・ヨンギ＆キム・ソヒャンが来日！8月17日にコンサートシリーズ「Greatest Voice With Piano」開催

韓国ミュージカル俳優のマイクレスコンサートシリーズ「Greatest Voice With Piano」が、4年ぶりに日本で開催されることが決定。今回、ミン・ヨンギとキム・ソヒャンの来日も決まった。クラシックの殿堂トッパンホールを舞台に、韓国ミュージカル俳優がマイクレスで歌声を披露し、大きな反響を得ているコンサートシリーズ「Greatest Voice With Piano」が4年ぶりに開催される。

今回は劇場を圧倒する声量が武器である最高のミュージカル俳優ミン・ヨンギ。そして、昨年5月に東京文化会館で行った「Musical Meets Symphony 2023“DIVA”」で、その驚きの歌声を通じて日本のミュージカルファンを魅了したキム・ソヒャン。韓国が誇るトップミュージカルスターの2人が、全楽曲をマイクレスで歌唱するという破格な企画。ミュージカル楽曲を中心としたセットリストに、クラシックホールに相応しいピアノアレンジを施し、シンプルに“生声”で表現することで、作品と俳優の本質を浮き彫りにする試みだ。耳の肥えたミュージカルファンにとって満足度の高い公演になると、早くも期待を高めている。

■公演概要

「ミン・ヨンギ × キム・ソヒャン Greatest Voice With Piano」

開催日時

2024年8月17日(土)

1部:開場13時15分 / 開演14時

2部:開場17時15分 / 開演18時

※時間は予定です。



会場:トッパンホール

料金:¥12,000(税込)

※全席指定



出演:ミン・ヨンギ、キム・ソヒャン



<チケット情報>

2024年6月8日(土)11時〜チケット販売開始



主催・制作・運営:ぴあ株式会社

協力:EMK ENTERTAINMENT Co., Ltd



※車椅子スペースあり

※未就学児童入場不可

※写真動画撮影・録音禁止

※本人へのプレゼント直接渡し不可・プレゼントボックスあり。