ユニクロは、スウェーデンのトップアスリートと共同開発した「UNIQLO × SWEDEN ATHLETE COLLECTION」を、2024年夏の特別コレクションとして国内9店舗とオンラインストアにて6月3日より販売とスタート。今回の特別コレクションは、ユニクロが提供する2024年パリオリンピック、パラリンピックスウェーデン代表の公式ウェアと同じ「The High-Performance Simplicity of LifeWear(研ぎ澄まされた機能美)」をコンセプトに製作されている。

【写真】今年のパリオリンピックで公式ウェアを着用するチームスウェーデン

着回しにも最適の1枚

高機能ながらも、フレンチスリーブでかわいさもありうれしい

今期流行のハーフジップTシャツ。1枚は持っておきたい

ユニクロとスウェーデンオリンピック、パラリンピック委員会とのパートナーシップは、今年で5年目を迎えるが、今回の特別コレクションにも、湿度を再現したユニクロ有明本部の「服の基礎研究所/ラボ(人工気象室)」でのモニターテストを重ね、カラーリングや、身体に適度にフィットするシルエットなど、細部にまでアスリートの声が反映され、改良されている。実際に特別コレクションのウェアには、 吸汗速乾機能の「ドライEX」や、縦にも横にも自在に伸縮する「ウルトラストレッチ」、心地よい肌触りと吸汗速乾機能を併せもつ「エアリズム」、着るだけで紫外線をカットする「UVカット」など、ユニクロを代表する高機能素材がフル活用されていて、機能面にも期待を持てそうだ。■これからの夏を快適に過ごせる1枚!今回の特別コレクションでは、MEN5アイテム、WOMEN3アイテムの8アイテムが展開。「MEN ドライ EX クルーネック Tシャツ」(1990円)は、吸汗速乾と抗菌防臭機能で快適さが続く、アクティブTシャツだ。汗をかきやすい背面、脇下、胸元はメッシュ地に。首周りのカラーラインがアクセントとなっている。「WOMEN ドライ EX フレンチスリーブ Tシャツ」(1990円)も、吸汗速乾と抗菌防臭機能がついた高機能Tシャツ。背面はメッシュ加工で通気性も向上。高機能Tシャツながら、デザインはフレンチスリーブとなっているため、着回しアイテムとしても重宝できそう。さらに、今期の流行アイテムである「ハーフジップTシャツ」もラインナップ。「MEN / WOMEN ドライ EX UVカットハーフジップ Tシャツ」(2990円)は、選手に提供するゴルフウェアから誕生したユーティリティTシャツで、汗の乾きが早く、快適なメッシュ素材が使用されている。さらに、これからの夏にうれしいUVカット機能付きだ。来たる夏に向け、卓越した機能性と洗練されたデザイン性をもつユニクロ新コレクションをチェックしてみよう。