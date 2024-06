KDDIは、6月10日から東京・銀座のコンセプトショップ「GINZA 456 Created by KDDI」にて、スペイン・バルセロナで開催された「MWC Barcelona 2024」の展示をコンパクトに再現したイベント「Life Transformation ~Enhancing the power to connect~」を、6月10日~6月30日まで開催する。イベントの事前予約は不要、参加料は無料。

イベントでは、映像の壁面で囲まれた没入空間で未来生活のイメージ映像の視聴を体験し、買い物、乗車、スポーツ観戦などの体験が行える。

「GINZA 456」の地下1階と1階を活用した2部構成で、地下1階では映像に囲まれた空間でイメージ映像の視聴とバーチャル空間体験により、未来の生活がどう変わるのかを思い描ける。1階では、技術を活用して実現する未来の生活の事例を体験できる。

地下1階の体験

初めに、どんな未来が待っているのかを想起できるコンセプト動画を視聴する。その後、「無印良品 銀座」を再現したバーチャル店舗が壁面に映し出され、実店舗にいるようにバーチャル買い物体験と、おすすめ商品をAIが紹介してくれる買い物体験ができる。この体験は、KDDIのメタバースECサービス「αU place」が活用される。

コンセプト動画

メタバースECサービス「αU place」を活用

1階の体験

1階ショールームでは、事例展示や体験を通じて、未来の生活が明るくワクワクすることを実感できるという。体験や展示の内容は、スマートフォンでスキャンするだけで簡単にバーチャル空間が作れるほか、コネクテッドカーシアター視聴、スタジアムにスマートフォンをかざして好きなスポーツチームに投げ銭できる観戦体験、世界初の水空合体ドローンの展示など。

コネクテッドカーシアター視聴

スポーツチームに投げ銭できる観戦体験

【【MWC Barcelona 2024】オフィシャルムービー】