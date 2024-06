■『Yogibo presents RIZIN.47』試合前インタビュー(7日・都内ホテル)第8試合でフアン・アーチュレッタとの“元王者対決”に臨むクレベル・コイケが、2日後に迫った試合に向けて意気込みを語った。昨年までRIZINではバンタム級(リミット61キロ)で4試合を戦ってきたが、今回からフェザー級(リミット66キロ)に階級を上げたアーチュレッタ。その初戦で元フェザー級王者の“柔術界の鬼神”クレベルが迎え撃つ。

この試合に向けてクレベルは「喧嘩するぞ」と気合を込めていたが、今月3日の公開練習で顔を合わせると、2ショット撮影ではアーチュレッタが笑顔でクレベルに近づくなどフレンドリーな雰囲気を感じさせた。しかし、試合を目前に控えたインタビューでクレベルは「ああいうのはあまり好きじゃない。試合後にフレンドリーにするのはいいけど、試合前は仲良くしたくない」と否定的な反応を見せた。アーチュレッタの印象については「ベラトールでもRIZINでもチャンピオンになって、めちゃ強いのはみんな知ってる」と警戒するが、「彼に勝ったら日本だけじゃなく世界でも自分の名前を広められる。簡単な試合じゃないけど自分が勝てると信じているし、私が勝ちます」と力強く断言した。この試合のためにアメリカで練習してきたが、先月には自身のジムが名古屋にオープンした。これからは静岡のボンサイ柔術で練習、名古屋のジムで指導、そして試合が決まれば海外で修行と多忙な日々となる。それでも「忙しいの大好きね」と笑顔を見せ、「ジムの生徒のためにも負けられない、間違いないです!」と必勝を誓った。●6・9『Yogibo presents RIZIN.47』対戦カード・第9試合 バンタム級堀口恭司 vs. セルジオ・ペティス・第8試合 フェザー級クレベル・コイケ vs. フアン・アーチュレッタ・第7試合 ヘビー級上田幹雄 vs. シェミスラブ・コバルチェク・第6試合 フェザー級武田光司vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・第5試合 ライト級スパイク・カーライル vs. キム・ギョンピョ・第4試合 フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs. 関鉄矢・第3試合 ライト級ジョニー・ケース vs. “ブラックパンサー”ベイノア・第2試合 オープンフィンガーグローブキックボクシングルール(※肘有り)梅野源治 vs. 魚井フルスイング・第1試合 ライト級徳留一樹 vs. 宇佐美正パトリック