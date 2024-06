ザ・ビートルズのメンバーと子供のときからの友人で、後にツアー・マネージャーとして彼らを支えたトニー・ブラムウェル氏が、6月2日、78歳で亡くなった。ブラムウェル氏は、ジョージ・ハリスンの幼なじみで、近所に住んでいたことから、ポール・マッカートニーと彼の弟マイクとも遊ぶようになったと言われている。ザ・ビートルズのオフィシャル・インスタグラムに投稿された追悼文には、ブラムウェル氏はツアー・マネージャーのみならず、「ミュージック・ビデオから写真撮影、PRなど多くのNEMSとAppleのプロジェクトに携わっていた」と綴られている。

ポール・マッカートニーは、「トニー・ブラムウェルが亡くなったと知り、悲しい。彼はザ・ビートルズの旅で僕らの良き道連れだった。いつも笑いをとっていた彼が逝ってしまうのを目にするなんて残念だ。トニー、ありがとう。愛してる!」と、追悼の言葉をあげている。マッカートニーは、ブロムウェル氏が2006年にザ・ビートルズの本『Magical Mystery Tours: My Life With The Beatles』を出版した際、「ザ・ビートルズについて何か知りたかったら、トニー・ブロムウェルに訊け。彼は僕より良く知っている」と、コメントしていた。Ako Suzuki