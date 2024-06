赤頬思春期、新曲「Lips」予告イメージを公開…大胆な衣装でスリムなボディをアピール

赤頬思春期が、”ホットなサマーガール”のビジュアルを披露した。所属事務所のShofarエンターテインメントは6日、公式SNSを通じて赤頬思春期の新曲「Lips」の予告イメージを公開し、カムバックに対する雰囲気を盛り上げた。公開されたイメージには、唇の形のキャンディーを持ったり、頭を触ったりするアン・ジヨンの姿がマガジンのようなカットで掲載されている。「手を握るのは基本 / 軽いハグ That's OK / きれいだというのは基本 / 撫で撫で That's OK」という歌詞の一部も一緒に公開し、新曲「Lips」のハツラツとしたコンセプトに対する期待を高めた。

特に、アン・ジヨンはデビュー当初を連想させる赤頬思春期のシグネチャーヘアスタイルである金髪のボブヘアに変身し、注目を集めた。新曲「Lips」は、彼女が2016年に作詞・作曲した楽曲であるだけに、音楽はもちろん、ビジュアルまでもデビュー当初に合わせた。一緒に公開された映像には、ミュージックビデオの撮影現場のビハインドに、新曲「Lips」の一部が盛り込まれている。季節感を表すスタイリングを完璧に着こなしたアン・ジヨンの姿と明るいエネルギーのメロディの一部を通じて、赤頬思春期ならではのサマーソングに対する期待を倍増させた。所属事務所によると、これから順次公開される予告イメージも新曲の雰囲気を多彩に盛り込んでいるという。新曲「Lips」は6月13日の午後6時より、各音楽配信サイトを通じて公開される。