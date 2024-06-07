LE SSERAFIM、Billboard JAPAN「2024年上半期チャート」のアルバム・チャート3部門でK-POPガールズグループ最高順位を記録
本日（7日）、Billboard JAPANが発表した「2024年上半期チャート」（集計期間：2023年11月27日〜2024年5月26日）によると、LE SSERAFIMは「Billboard JAPAN トップ・アーティスト・チャート“Artist 100”」11位にランクインし、K-POPアーティストの中で最高順位を記録した。
LE SSERAFIMは、ソング・チャートとアルバム・チャートでも好成績を収め、話題を呼んでいる。「Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”」では、昨年10月にリリースした初の英語デジタルシングル「Perfect Night」（19位）がK-POPアーティストの最高順位を記録し、3rdミニアルバム「EASY」のタイトル曲「EASY」（88位）と2曲同時にチャートインした。
「Billboard JAPAN ストリーミング・ソング・チャート“Streaming Songs”」では、「Perfect Night」（16位）がK-POPアーティストの楽曲として最高順位でチャートインし、海外アーティストの作品としては唯一名を連ねたことで、注目を集めた。
さらに、LE SSERAFIMはアルバム・チャート3部門でK-POPガールズグループの最高順位を記録しており、3rdミニアルバム「EASY」が「Billboard JAPAN 総合アルバム・チャート“Hot Albums”」、「Billboard JAPAN アルバム・セールス・チャート“Top Albums Sales”」、「Billboard JAPAN ダウンロード・アルバム・チャート“Download Albums”」の3部門でいずれも15位にランクインした。
Billboard JAPAN「2024年上半期チャート」で「Billboard JAPAN 総合アルバム・チャート“Hot Albums”」と「Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”」の両チャートに名を連ねたアーティストはLE SSERAFIMを含め4組のみであり、海外アーティストとしてはLE SSERAFIMが唯一だ。LE SSERAFIMは、アルバム売上だけでなく、楽曲の人気の高さを確認させる好成績を収め、日本においてより一層拡大する影響力を証明した。
LE SSERAFIMは、今月29日より、デビュー後初となる日本でのファンミーティング「LE SSERAFIM FAN MEETING FEARNADA 2024 S/S - JAPAN」を開催する。6月29日と30日に兵庫（神戸ワールド記念ホール）、7月6日と7日に愛知（ポートメッセなごや 第1展示館）、7月13日〜15日に神奈川（ぴあアリーナMM）、7月30日と31日に福岡（マリンメッセ福岡A館）の4都市9公演の実施を予定している。デビュー後初めての日本でのファンミーティングとあって、FEARNOT（LE SSERAFIMのファン）からの大きな期待が寄せられている。
LE SSERAFIMは、ソング・チャートとアルバム・チャートでも好成績を収め、話題を呼んでいる。「Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”」では、昨年10月にリリースした初の英語デジタルシングル「Perfect Night」（19位）がK-POPアーティストの最高順位を記録し、3rdミニアルバム「EASY」のタイトル曲「EASY」（88位）と2曲同時にチャートインした。
さらに、LE SSERAFIMはアルバム・チャート3部門でK-POPガールズグループの最高順位を記録しており、3rdミニアルバム「EASY」が「Billboard JAPAN 総合アルバム・チャート“Hot Albums”」、「Billboard JAPAN アルバム・セールス・チャート“Top Albums Sales”」、「Billboard JAPAN ダウンロード・アルバム・チャート“Download Albums”」の3部門でいずれも15位にランクインした。
Billboard JAPAN「2024年上半期チャート」で「Billboard JAPAN 総合アルバム・チャート“Hot Albums”」と「Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”」の両チャートに名を連ねたアーティストはLE SSERAFIMを含め4組のみであり、海外アーティストとしてはLE SSERAFIMが唯一だ。LE SSERAFIMは、アルバム売上だけでなく、楽曲の人気の高さを確認させる好成績を収め、日本においてより一層拡大する影響力を証明した。
LE SSERAFIMは、今月29日より、デビュー後初となる日本でのファンミーティング「LE SSERAFIM FAN MEETING FEARNADA 2024 S/S - JAPAN」を開催する。6月29日と30日に兵庫（神戸ワールド記念ホール）、7月6日と7日に愛知（ポートメッセなごや 第1展示館）、7月13日〜15日に神奈川（ぴあアリーナMM）、7月30日と31日に福岡（マリンメッセ福岡A館）の4都市9公演の実施を予定している。デビュー後初めての日本でのファンミーティングとあって、FEARNOT（LE SSERAFIMのファン）からの大きな期待が寄せられている。