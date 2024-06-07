Á´À¤³¦Æ±»þ¥¹¥¿¡¼¥È26Ëü¿ÍÄ¶¤¬»²²Ã¤ÎàÃÏµåµ¬ÌÏ¤Îµ´¤´¤Ã¤³á¡¡ÂçÊ¬»Ô¤Î¾ÃËÉ»Î¤¬Âç²ñ¿·µÏ¿¤ÇÀ¤³¦°ì¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë
¡¡Á´À¤³¦¤ÇÆ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Áö¹Ôµ÷Î¥¤ò¶¥¤¦¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥ó¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥ó¡Ë¤¬5·î¤Ë¤¢¤ê¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î»ÔÌ±¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢ÅÏî´ÃÒÌé¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬ÃË»Ò¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£½é½Ð¾ì¤ÎÅÏî´¤µ¤ó¤Ï¹ñºÝÅª¤ËÃøÌ¾¤ÊÁª¼ê¤ä¥×¥í¥é¥ó¥Ê¡¼¤é¤òÀ©¤·¡¢Âç²ñ¿·µÏ¿¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤¤Ä¤¤Îý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡Âç²ñ¤Ï5·î5Æü¸á¸å8»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢169¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î²ñ¾ì¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò´Þ¤à·×Ìó26Ëü6Àé¿Í¤¬°ìÀÆ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ìÈÌÅª¤ÊÄ¹µ÷Î¥Áö¤È°ã¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¸å¤í¤òÁö¤ë¼«Æ°¼Ö¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥«¡¼¡×¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç³Æ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¶¥µ»¤¬½ª¤ï¤ë¡£Á´À¤³¦¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤ê¡¢ºÇ¤âÄ¹¤¤µ÷Î¥¤òÁö¤Ã¤¿ÃË½÷³Æ1¿Í¤¬À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤ëàÃÏµåµ¬ÌÏ¤Îµ´¤´¤Ã¤³á¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥á¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏÌó2670¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤ÆÅìµþ¤äÊ¡²¬¤Ê¤É5²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤ËÀß±Ä¤µ¤ì¤¿Ê¡²¬²ñ¾ì¤Ç»²²Ã¤·¡¢³¤³°²ñ¾ì¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼2¿Í¤È¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿à¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥Èá¤òÅ¸³«¡£¥ì¡¼¥¹ºÇ½ªÈ×¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤òÈ´¤µî¤ê¡¢Âç²ñµÏ¿¡Ê69¥¥í¡Ë¤ò¾å²ó¤ë70¡¦1¥¥í¤òÁöÇË¤·¤ÆÇÆ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó4»þ´Ö12Ê¬¡£¡ÖÅÓÃæ¤ÇµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤É¤¦¤»¤Ê¤é70¥¥í¤ò¡Ù¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô½Ð¿È¤ÎÅÏî´¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø¤ÇÎ¦¾å¤ò»Ï¤á¡¢ÃæÄ¹µ÷Î¥Áö¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æµ×Î±ÊÆÂç¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£¸½ºß¤ÏÂçÊ¬»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ç¾ÃËÉ»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é³Æ¼ï¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ï2023Ç¯¤ÎÊÌÂçËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿2»þ´Ö20Ê¬41ÉÃ¡£ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆùÂÎÅª¤Ë¤Ï¤Ä¤é¤¤¤¬¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¤ÈÀº¿ÀÎÏ¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÄ¹µ÷Î¥Áö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¼¡¤Î¾È½à¤Ï6·î30Æü¤ËËÌ³¤Æ»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥µ¥í¥Þ¸Ð100¥¥í¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥é¥½¥ó¡×¡£²áµî3²ó½Ð¾ì¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï7»þ´Ö4Ê¬47¤Ç5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤é6»þ´Ö40Ê¬Âæ¤òÁÀ¤¨¤ë¡£¼«¸ÊµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ3°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
Áí»²²ÃÈñ¤Î13²¯±ßÄ¶¤ÏÁ´³Û¤¬ÀÔ¿ñÂ»½ý¤Î¼£ÎÅ¡¦¸¦µæ¤Ø¤Î»ñ¶â±ç½õ¤Ë¡¡¼¡¥Ú¡¼¥¸
¡¡¢¡¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥ó¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¡Ö¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥é¥¤¥Õ¡×ºâÃÄ¤¬ÀÔ¿ñÂ»½ý¤Î¼£ÎÅ¡¦¸¦µæ¤Ø¤Î»ñ¶â±ç½õ¤òÌÜÅª¤Ë2014Ç¯¤«¤éËèÇ¯³«ºÅ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Æ±¹ñ¤Î°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¶¨»¿¤¹¤ë¡£11²óÌÜ¤Îº£Âç²ñ¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÁí»²²ÃÈñ¤¬²áµîºÇ¹â¤ÎÌó810Ëü5000¥æ¡¼¥í¡ÊÌó13²¯7600Ëü±ß¡Ë¤Ë¾å¤ê¡¢Á´³Û¤¬´µ¼Ô¤Î»Ù±ç¤È¼£ÎÅ¡¦¸¦µæÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¡£