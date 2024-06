■『Yogibo presents RIZIN.47』試合前インタビュー(7日・都内ホテル)メインイベントの第9試合で、前Bellatorバンタム級王者のセルジオ・ペティスとの2年半ぶりの再戦を迎える現フライ級王者の堀口恭司が、2日後に迫った試合にむけていつも通り明るい笑顔で語った。両者は2021年12月の『Bellator 272』のバンタム級タイトルマッチで対戦。5ラウンド制の試合は3ラウンドまで挑戦者の堀口がリードしていたが、4ラウンドに王者ペティスのスピニングバックブローを顔面に受けた堀口がダウンし、衝撃的な幕切れでペティスがKO勝利した。それから2年半、待望の再戦が日本で実現する。

日本中の格闘技ファンがリベンジを願う一戦を目前に控えても「心境はいつもどおり。試合をやる感じがしない」と落ち着いた表情の堀口。ここ1年半はフライ級(57キロ)で戦っており、今回は久しぶりのバンタム級(61キロ)に階級を上げるが「コンディションは全く問題ないです」と体重差の不安も一蹴した。回転系の技が多いストライカーのペティス対策は「ストライキングでもグラウンドでも、どんなポジションでも自分が優位に立てるゲームプランを作ってきた」と自信を覗かせる。ペティスは昨年11月にパッチー・ミックスに敗れてBellatorバンタム級のベルトを失ったが、「その試合からもいろいろ研究しましたよ、ガハハ」と笑った。リベンジへの注目が集まるが「自分は試合にあんまり感情を入れない。入れすぎると熱くなってスタミナをロスするので、機械的に1試合として戦う」と、いつもどおり“格闘サイボーグ”としてミスなく勝利を目指す。先週にも行われたインタビューで「この試合がRIZINでの一区切りとなる」と明言。かねてからUFC再挑戦も公言しているだけに、動向が気になるところだが「RIZINと喧嘩してるわけではないし、この先がどうなるかわからないけど一区切りという感じ。ただ、あんまりそこまで考えていなくて、しっかりと次の試合に勝つことに集中しています」と胸の内を明かした。また、今後の階級について「自分はフライ級がメインだけど、需要がないところに行ってもしょうがない」と冷静に立ち位置を考えており「もうちょっと食べようかな。キツイっちゃキツイけど(苦笑)」バンタム級への転向も示唆した。今回は妻でタレントの川村那月とともに来日した。結婚後の変化については「今まで100%外食だったけど、ご飯を作ってくれるし、家もキレイにしてくれている。気持ち的にも落ち着くし、格闘家としても人間としても強くなってるんじゃないかな」と語った。●6・9『Yogibo presents RIZIN.47』対戦カード・第9試合 バンタム級堀口恭司 vs. セルジオ・ペティス・第8試合 フェザー級クレベル・コイケ vs. フアン・アーチュレッタ・第7試合 ヘビー級上田幹雄 vs. シェミスラブ・コバルチェク・第6試合 フェザー級武田光司vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・第5試合 ライト級スパイク・カーライル vs. キム・ギョンピョ・第4試合 フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs. 関鉄矢・第3試合 ライト級ジョニー・ケース vs. “ブラックパンサー”ベイノア・第2試合 オープンフィンガーグローブキックボクシングルール(※肘有り)梅野源治 vs. 魚井フルスイング・第1試合 ライト級徳留一樹 vs. 宇佐美正パトリック