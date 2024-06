寝苦しい夜に爽やかなミントの香りをプラス

梅雨が明けるともう夏はすぐそこに。寝苦しい夜でも快眠へ導いてくれる、夏におすすめのピローミストを紹介する。■ミント香るピローミスト:SAVONNERIE DE BORMES ピローミスト(ミント・ユーカリ)1つ目はパラベンフリーの伝統的な製法で丁寧な製品づくりを続けているブランド、SAVONNERIE DE BORMESのピローミスト。エッセンシャルオイル配合で人気NO.1のミント・ユーカリの香りは、ジメジメした夏の夜にぴったり。

【写真を見る】アルコール成分配合の万能ピローミスト

ラベンダーの香りが穏やかな眠りへと誘う

ブランド名:SAVONNERIE DE BORMES商品名:ピローミスト内容量:100ミリリットル価格:3300円■除菌もできるピローミスト:Senteur et Beauté THE thé ピローミスト(グリーンティー)2つ目は南仏プロヴァンスのエグ・モルト地方で、自社による香水や化粧品を製造しているサンタール・エ・ボーテ社「THE thé 」シリーズのピローミスト。アルコール成分80%配合で枕を清潔にしつつ香りを楽しめる。グリーンティーのまろやかな甘みを持つ優しい香りは、気持ちを穏やかにし、寝苦しい夜でも快眠へ導いてくれる。ブランド名:Senteur et Beauté商品名:ピローミスト内容量:50ミリリットル価格:1760円■オードトワレやルームスプレーととしても使用できる万能ピローミスト:DURANCE ピローミスト(ラベンダーフラワー)最後に紹介するのはフランス・プロヴァンス地方の広大な敷地にラベンダーなどの畑とオフィス・工場を所有し、製品の製造・販売を行っているDURANCEのピローミスト。穏やかに眠りにつけるような香りのブレンドで、就寝前に枕元にスプレーすれば、優しい香りに包まれ安眠をもたらす。ブランド名:DURANCE商品名:ピローミスト内容量:50ミリリットル価格:1760円今年の夏はピローミストで、リラックスしたおやすみ時間を楽しんでみては。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。