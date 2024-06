【ライブレポート】[Alexandros]、ライブハウスツアー『SINGLE 1 TOUR』開幕

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■[Alexandros]熱気と興奮に溢れた11年ぶりのLOFTワンマンの6月5日公演オフィシャルライブレポートが到着!

[Alexandros]がライブハウスツアー『SINGLE 1 TOUR』を新宿LOFT(6月4日・5日)でスタートさせた。

このツアーは、約2年ぶりとなるCDシングル「SINGLE1」のリリースに伴って開催。老舗ライブハウス・新宿LOFTのステージで彼らは、新曲、代表曲、レア曲を交えながら、ライブハウスならではの熱気と興奮に溢れるステージを繰り広げた。

いつものように「Burger Queen」のSEとともに登場した[Alexandros]。「調子どう? 新宿! 喉が枯れるまで歌おうぜ!」という川上洋平(Vo&Gu)の声から始まり、冒頭からアッパーチューンを次々と放った。リアド偉武(Dr)がダイナミックなビートを響かせ、白井眞輝(Gu)がステージ前方でギターをかき鳴らし、磯部寛之(Ba&Cho)が「いけんのか、新宿!?」と煽る。至近距離で[Alexandros]の音を浴びる観客のテンションも当然、瞬く間にピークに達した。「前回、新宿LOFTでワンマンをやったのは11年前。それから20~30周して、またこういうところでやりたくなって。めっちゃ気持ちいい、最高です」(磯部)というMCの通り、彼ら自身も久々のライブハウスを全力で楽しんでいた。

ニューシングル「SINGLE1」からリード曲「冷めちゃう」、メロディアスなミディアムチューン「アフタースクール」を演奏。さらに「アマチュアの頃からやってる曲を当時のアレンジでやります」(川上)と紹介された「真夜中(Drive ver.)」やメンバー自身がリスペクトするバンドの楽曲のカバーも披露されるなど、多彩なセットリストによるステージが繰り広げられた。「ありふれた日々を塗り替えていく」というフレーズが突き刺さる「todayyyyy」では、普段はこの曲をハンドマイクで歌っている川上が初めてギターを弾きながら歌唱。磯部はシンセベースではなく、エレキベースを演奏するなど、このツアーだけのレアなシーンが実現した。

もちろん4人のアンサンブルも最高だ。ここ数年はサポートミュージシャン(ギター、キーボード)とともにステージに立つことが多いが、今回のツアーは4人だけ。全員の音がぶつかり合い、融合しながら奏でられるバンドサウンドはきわめて生々しく、研ぎ澄まされていた。そこから感じられたのは、[Alexandros]のあらたな進化。彼らにとって今回のライブハウスツアーは原点回帰ではなく、さらに前に進むための刺激的なトライなのだと思う。

汗でビショビショになったマイクのグリル(先端の部分)を交換する際に川上は、「フェスやアリーナでも、こんな感じでライブをやってるんですよ。それが伝わってうれしい」とコメント。貴重なチケットを手に入れたファンにとっても、きわめてレアなステージになったことはまちがいない。

「この後もバラードはありません。騒がしい曲ばかりだけど、行けるよな!?」(川上)というシャウト、そして、ライブアンセムのっひとつである「Girl A」(シングル「SINGLE1」には「Girl A(:D)」が収録)から始まったライブ後半はまさに狂乱状態。バンドと観客がお互いを高め合い、さらなる興奮を生み出す様子からはロックミュージックの本質がダイレクトに伝わってきた。「ライブは(バンドと観客の)インタラクティブで成り立ってる。ライブハウスでやると、そのことを改めて思いますね」(川上)という言葉は、このツアーの強い意義を象徴しているようだった。

ライブハウスツアー『SINGLE 1 TOUR』はこの後、福岡・BEAT STATION、愛知・NAGOYA JAMMIN’、大阪・心斎橋Music Club JANUSで開催。さらに夏フェスへの出演を経て、10月26日・27日に神奈川・相模原ギオンフィールドで行われる[Alexandros]の主催フェス『[Alexandros] presents THIS FES’24 in Sagamihara』が開催される。現在アナウンスされている出演アーティストは、26日がgo!go!vanillas、マキシマム ザ ホルモン、PEOPLE 1、Saucy Dog、そして27日はKroi、sumika、WurtS。デビュー15周年を迎えた記念すべき年に行われる『THIS FES’24 in Sagamihara』。今後の情報もぜひチェックしてほしい。

TEXT BY 森朋之

PHOTO BY 河本悠貴

イベント情報

『THIS FES ’24 in Sagamihara』

10/26(土) 神奈川・相模原ギオンフィールド

出演者:[Alexandros] / go!go!vanillas / マキシマム ザ ホルモン / PEOPLE 1 / Saucy Dog / and more

10/27(日) 神奈川・相模原ギオンフィールド

出演者:[Alexandros] / Kroi / sumika / WurtS / and more

『THIS FES ’24 in Sagamihara』イベントサイト

https://thisfes.com/

[Alexandros] OFFICIAL SITE

https://alexandros.jp/