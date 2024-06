BABYMETAL『FOX_FEST』よりELECTRIC CALLBOYとの初共演シーンを収めたライブMVを公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■BABYMETAL×ELECTRIC CALLBOYによる「RATATATA」は次世代メタルを体現したコラボレーション

BABYMETALとELECTRIC CALLBOYのボーカルのNico SallachとKevin Ratajczakがライブ初共演&初披露したシーンを収録した「RATATATA」のライブMVが公開された。

公開されたライブMVは、5月25日・26日に、さいたまスーパーアリーナでBABYMETALが初めて主催したフェス『FOX_FEST』でヘッドライナーを務めたBABYMETALのステージに、ELECTRIC CALLBOYのNico SallachとKevin Ratajczakがゲストした時のもの。

BABYMETALとドイツのパーティバンドELECTRIC CALLBOYがタッグを組み、共に制作したコラボ曲「RATATATA」は、ELECTRIC CALLBOYのエンターテインメント性の高い、ユーモラスで楽しいメタルダンスチューンとBABYMETALのキャッチーで変幻自在なパフォーマンスが融合し、まさに『FOX_FEST』が掲げる次世代のメタルを体現したコラボとなっている。

なお、この2組はドイツ現地時間6月7日・8日に開催される巨大野外ロックフェス『ROCK IM PARK』と『ROCK AM RING』にて同日に出演することが決まっており、『FOX_FEST』での夢の共演に続くさらなるコラボステージに期待が高まっている。

BABYMETALは、6月に開催されるヨーロッパの音楽フェスに多数出演が決定している他、オランダ・アムステルダムや初めてのポーランド・ワルシャワでのワンマンライブを予定している。8月には、タイで開催される『SUMMER SONIC BANGKOK 2024』に出演するタイの国民的ロックバンドBODYSLAMのステージにタイを代表するヒップホップシンガーのF.HEROとともにゲスト出演することも発表されている。

また、8月25日にインドネシア・ジャカルタのCarnaval Circuit Ancolで行われるBRING ME THE HORIZONが主催する音楽フェス『NEXFEST 2024 - JAKARTA - INDONESIA』に出演することも決定。さらに、11月からは、アメリカでのヘッドラインツアーも発表され、引き続きワールドツアーを敢行する予定となっている。

国内では、自身最大規模のワールドツアー『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024』の締め括りとなった沖縄公演『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43』の模様を収めたライブフィルムが『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』と題して、8月23日より全国の劇場で公開することも決定した。

7月10日には、MOMOMETALの聖誕ライブ『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』の模様を収録した映像作品をはじめ、2017年12月に、SU-METALの聖誕の地・広島(広島グリーンアリーナ)で行われたSU-METALの二十歳の聖誕祭ライブ映像作品の復刻盤、また、2019年7月に、MOAMETALの聖誕の地・名古屋(ポートメッセなごや)で行われたMOAMETALの二十歳の聖誕祭ライブ映像作品の通常盤をBABYMETALの二十歳の聖誕祭LEGENDシリーズとして、3作品が同時発売される。

リリース情報

2024.05.23 ON SALE

BABYMETAL×ELECTRIC CALLBOY

DIGITAL SINGLE「RATATATA」

2024.07.10 ON SALE

Blu-ray&DVD『LEGEND - S - BAPTISM XX - (LIVE AT HIROSHIMA GREEN ARENA)』(復刻盤)

2024.07.10 ON SALE

Blu-ray&DVD『BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -』

2024.07.10 ON SALE

Blu-ray&DVD『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』

2024.07.10 ON SALE

ANALOG『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM “20 NIGHT”』

2024.07.10 ON SALE

ANALOG『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM “21 NIGHT”』

2024.07.10 ON SALE

2BD+4CD『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』 - THE ONE LIMITED EDITION -

※THE ONE限定盤(完全生産限定盤)

映画情報

『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』

08/23(金)より全国ロードショー

監督:Hiroya Brian Nakano

出演:BABYMETAL

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

(C)2024 Amuse Inc.

映画『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』作品サイト

https://liveviewing.jp/feature/babymetal_film/

BABYMETAL OFFICIAL SITE

http://www.babymetal.com