µÜÇ÷ÇîÇ·¡¢º£¤Î¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤Ë»×¤¤¡Ö²¶¤ª¤é¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»þÂå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡×
¡¡¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¡Ê54¡Ë¤¬¡¢7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÈëÌ©·ë¼Ò¥³¥ä¥ß¥Ê¥Æ¥£¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤«¤Ä¤ÆMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿´§ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãø½ñ¡Ö¥³¥ä¥Ã¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥ªÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¡Lie¡¡or¡¡True¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿®¤¸¤ë?¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¥³¥ä¥Ã¥¡¼¤ÎÆ°²è¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿µÜÇ÷¡£¥³¥ä¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òµÜÇ÷¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µÜÇ÷¤Ï2019Ç¯¤Î°Ç±Ä¶ÈÁûÆ°°Ê¹ß¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ò´Þ¤á¿ô¡¹¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¡£¥³¥ä¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡µÜÇ÷¤Ï¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¤Ïº£¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤«¤é¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â»þÂå¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥³¥ó¥×¥é¡É¤¬¸À¤ï¤ì»Ï¤á½Ð¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢²¶¤ª¤é¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¶¯¤á¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿µ¤¤â¤¹¤ë¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Î¶ËÃ×¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¸«¤¿ÌÜ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¿¤·¡×¤È¡¢¿Í¤Î³°¸«¤ò¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡¢¼«¿È¤Î²áµî¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢È¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²áµî¤Ë¡Ö¥á¥¹¤Û¤ó¤³¤ó¡×¤È¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µ¡¦¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÀ¿»Ò¤¬¡Ö¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¿Í¤Î³°¸«¤ò¥¤¥¸¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤ä¤ó¡©¤Ç¤â½÷¤Î»Ò¤ä¤·¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¡Ö¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¡È²¸¿Í¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡£µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡¢¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Ï¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢ÃË¤Î·Ý¿Í¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£Åö»þ¤Ï¥¦¥±¤Æ¤¿¤Î¤è¡£ÃË¤Î·Ý¿Í¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤É¤ó¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£