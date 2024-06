百貨店初出店！ 百名店に選ばれたパティシエによる、旬のフルーツを使ったサステナブルなスイーツ（大阪・梅田）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は大阪・大丸梅田店にオープンした人気パティシエ西園 誠一郎氏のスイーツショップ。

Parlor_hana bySN 大丸梅田店(大阪・梅田)

写真:お店から

2024年4月、大阪駅直結の大丸梅田店に「旬のフルーツ×サステナビリティ」をコンセプトとしたスイーツショップ「Parlor_hana bySN 大丸梅田店」がオープンしました。食材の無駄をいかに省くかを考え、和歌山県の農家の人たちと連携し、その時期最もおいしい旬のフルーツをメインに使用。環境や人に配慮したサステナブルなスイーツを提案しています。

西園 誠一郎氏 写真:お店から

シェフ兼プロデューサーを務めるのは、関西屈指の人気パティシエ西園 誠一郎氏です。西園シェフはヒルトン大阪、「御影高杉」での勤務後、企業での商品開発や専門学校講師を経て、2014年に「Seiichiro,NISHIZONO」をオープンします。同店は2019年から何度も「食べログ スイーツ WEST 百名店」に選出される人気店に。自身のお店を経営する中、アンベールジャパン アンバサダーや複数企業の商品開発の顧問を務め、「parlor_hana bySN」の商品やメニュー全般をプロデュースしています。

装飾されているフラワーアートにも注目 写真:お店から

今回大丸梅田店から出店の要望を受け、梅田の真ん中という立地から多くの方々に「parlor_hana」を知っていただくきっかけになれば、と思ったそう。そして何度も打ち合わせを重ね、使用する果物はもちろん、デザインにもこだわりが詰まったショップが誕生しました。ショーケースの腰板の装飾は、さまざまな国内海外ブランドの装飾も手がけている、ジャイアントペーパーフラワーアーティストの福田紗由美氏によるものです。

プリン・ア・ラ・モード 写真:お店から

西園シェフは生産者から「味は遜色ないのに、見た目の悪さや傷などで正規品としては世に送り出せず廃棄処理されてしまうフルーツがたくさんある。なんとかならないだろうか」という相談を受け、農家ならではの苦労や悩みを知ります。農家では、丹精込めて作ったフルーツが形が悪いと安い値がつき、残ったものは廃棄するしかなく収入が安定しないことから、後継者不足の問題にもつながっているそう。そんな先行きが危ぶまれる状況を知り、廃棄されそうになっている、味は変わらないフルーツを適正な価格で買い取り、お菓子づくりに使おうという考えにつながりました。

季節のフラワータルト 写真:お店から

西園シェフが独自のサステナブルな視点でスイーツを作り上げている「parlor hana bySN」。大丸梅田店でもその時期に最盛期を迎えるフルーツを使ったスイーツがショーケースに並びます。「旬のフルーツを使用したタルト」(1,380円〜)や「季節のフラワータルト」(920円〜)、キウイフルーツの皮も捨てずに一緒に焼きこみボリュームのある「紀の川キウイタルト」(720円)などの他、米粉を使ったスイーツも用意。

hanaフルーツロール 写真:お店から

「hanaフルーツロール」(720円)は、生産者から直接届く厳選されたフルーツと北海道産の純生クリームを、米粉を使った生地にたっぷり挟みこんだ人気の商品です。

グルテンフリー「フルーツソフトクッキー」 写真:お店から

新感覚の食感が楽しい「フルーツソフトクッキー」(520円〜)は、台湾のパイナップルクッキーをイメージ。「サステナブル」をテーマに、キズや裂け、見た目の悪さなどが原因で通常販売できずに廃棄されそうになったフルーツの皮や果肉などを加工して、フィリングに使っています。生地には米粉と、カルシウムとカリウムを多く含むきび糖を使用し、おいしいことはもちろん、フードロス軽減にもつながるお菓子です。軟らかくふわっとした生地の中に、しっとりとしたフルーツソースがぎゅっと入って、1個でおなかも大満足のボリューム。

蜜の月バナナケーキ 写真:お店から

「蜜の月バナナケーキ」(1本/670円)は、珍しい皮ごと食べられる高級国産バナナ、和歌山こくぼ農園の「蜜の月バナナ」を使用。蜜の月バナナは糖度が高く、芳醇な甘さと香りが特徴です。バターは使わず太白ごま油を使用し、小麦粉は全粒粉を使った香ばしい味わい。圧倒的な糖度の贅沢なバナナケーキは、手土産にも喜ばれそう。

おいしく食べて地域や環境への貢献にもつながるスイーツショップ。ただおいしいだけではなく、生産者との取り組みにより持続可能なアップサイクルを生み出していけるお店にしたい、と考えているのも素敵ですね。

見た目も美しく心ときめくスイーツは、自分へのご褒美はもちろん、手土産や贈り物としてもおすすめです。

食べログレビュアーのコメント

アメリカンチェリーのタルト 写真:お店から

『靱公園にショップのある西園誠一郎さんのデパ地下一号店。目にも美味しいタルトがぎっしりと並べられていました。プリンやクッキーもありました。お値段高めでしたが、タルトを2種いただきました。気品のある美味しさといいましょうか、とにかく満足いたしました』(mimimasayaさん)

古都華のタルト 写真:お店から

『西園シェフ監修のパーラーのテイクアウト店と言うことで早速お持たせに使用しました。ストロベリータルトと柑橘系のタルトとプリンアラモードを購入致しました。それと米粉のクッキーもです。小麦粉使ってませんが、言われないとわからない完璧なクッキーでした。

タルトも今まで食べたタルトとは全く別次元の作品で、食べた全員が大満足でした。梅田で生ケーキ系を買える西園シェフ監修の常設店は無かったのでこれからは、こちらリピートになります』(まつたか2618さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆Parlor_hana bySN 大丸梅田店住所 : 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 B1FTEL : 06-4256-8687

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香、食べログマガジン編集部

