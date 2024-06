ABEMAは2024年6月15日(土)17時から「ワタナベエンターテインメント」の所属芸人による一番面白い芸人を決める 『ABEMA presentsワタナベお笑いNo.1決定戦2024』(以下、『ワタナベお笑いNo.1決定戦2024』)を独占生放送する。開催に先駆けて、決定したアシスタントMCと審査員を紹介する。

『ワタナベお笑いNo.1決定戦』は、今年で9年目を迎えたワタナベエンターテインメント所属の芸人の中から一番面白い芸人を決める大会で、ABEMAでは2016年度から毎年、本大会の模様を放送してきた。

2021年に開催した『お笑いABEMA CUP2021〜ワタナベ No.1決定戦』 では、当時結成 1年目のゼンモンキーが優勝し、見事下克上を果たすなど大きな話題を集めた。2022年に開催された『ワタナベお笑いNo.1決定戦2022』では、準決勝で敗退するも敗者復活戦で決勝に進出したチュランペットが優勝し、その逆転劇に多くのお笑いファンを沸かせた。2023年に開催された『ワタナベお笑いNo.1決定戦2023』では、芸歴5年目の豆鉄砲が6票中5票を獲得する圧勝っぷりで頂点に輝き、ABEMAのコメント欄では「納得の結果!」など祝福のコメントで溢れかえった。

今年は、5月18日(土)に開催された準決勝で勝ち上がった、ナチョス。、ジグロポッカ、リバーマン、江戸川ジャンクジャンク、Gパンパンダ、チュランペット、ゼンモンキー、ちゃんぴおんず、ファイヤーサンダー、Aマッソの計10組がファイナリストとして激戦を繰り広げる。※1stラウンドの組み合わせは下部に記載

MCは4年連続でハライチの2人が務めることが決定しており、「今年は例年にも増して出場者よりもゲスト、審査員の方が豪華です。そちらを見る時間も増えると思いますがめちゃくちゃ面白いのでネタみてやってください」(一部抜粋、以下に全文掲載)とコメントを寄せた。そして、ハライチと共に司会進行を行うアシスタントMCには、元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜が務めることが決定した。『ワタナベお笑いNo.1決定戦2024』が日本テレビ退社後、初の番組MCとなる。笹崎は「きっと計り知れない緊張感もあると思いますが、当日はどんな化学反応が起きるか楽しみです。全組楽しみなのですが、第4試合のゼンモンキーVSチュランペットは、実績もありコント対決になると思うので、どんなお笑いワールドが見られるのか楽しみです!全力で進行のサポートをしつつ、大笑いしたいと思います」(一部抜粋、以下に全文掲載)と意気込みを寄せている。

そして審査員には、ふかわりょう、アンガールズの田中卓志、『アメトーーク!』や『ロンドンハーツ』(テレビ朝日)などを手掛ける加地倫三さん、『ゴッドタン』(テレビ東京)や『トークサバイバー』シリーズ(Netflix)を手掛け、ラジオ番組『佐久間宣行のANN0』(ニッポン放送)のパーソナリティも務める佐久間宣行さん、『チコちゃんに叱られる!』(NHK)や『ドキュメンタル』(AmazonPrime)などを手掛ける小松純也さんの5名が決定した。

さらに今年は特別ゲストとして、俳優・山田裕貴が出演することが決定している。山田は「純粋にお笑いが好きです。なので目の前で皆さんのネタを真剣に受け止めることができ、なにより嬉しいです」「個人的注目のGパンパンダさんが初戦でAマッソさんと当たってしまうのがなんとも…」(一部抜粋、以下に全文掲載)とコメントを寄せ、混戦を極める1stラウンドの組み合わせについて注目していることを明かした。



<MC・ハライチ コメント全文>

今年もワタナベお笑いNo.1決定戦が開催されます。今年は例年にも増して出場者よりもゲスト、審査員の方が豪華です。そちらを見る時間も増えると思いますがめちゃくちゃ面白いのでネタみてやってください。

<アシスタントMC・笹崎里菜 コメント全文>

昔からお笑いは大好きで、ワタナベ主催のお笑いライブにも行ったことがあるので、今回アシスタントMCを務めさせていただけることになり大変光栄です。きっと計り知れない緊張感もあると思いますが、当日はどんな化学反応が起きるか楽しみです。全組楽しみなのですが、第4試合のゼンモンキーVSチュランペットは、実績もありコント対決になると思うので、どんなお笑いワールドが見られるのか楽しみです!全力で進行のサポートをしつつ、大笑いしたいと思います。

<特別ゲスト・山田裕貴 コメント全文>

純粋にお笑いが好きです。なので目の前で皆さんのネタを真剣に受け止めることができ、なにより嬉しいです。いっぱい笑いたい。ちゃんぴおんずさんや、キングオブコントファイナリストであるファイヤーサンダーさん、ゼンモンキーさん。そして、個人的注目のGパンパンダさんが初戦でAマッソさんと当たってしまうのがなんとも…初めて拝見する方々もいるので、全員覚えて大会後に家で復習したいと思います。



◆『ABEMA presents ワタナベお笑いNo.1決定戦2024』決勝 1stラウンド組み合わせ

第1試合:ちゃんぴおんず VS ナチョス。

第2試合:ファイヤーサンダー VS リバーマン

第3試合:Gパンパンダ VS Aマッソ

第4試合:ゼンモンキー VS チュランペット

第5試合:ジグロポッカ VS 江戸川ジャンクジャンク

◆決勝戦について

1stラウンドは2組ずつのタイマン勝負で計5試合行い、ABEMAで生放送を視聴している人は視聴者投票に参加することが可能。勝ち上がった5組が、ファイナルラウンドで戦う。