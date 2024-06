鈴木愛理、道重さゆみ、宮本佳林らHello!Project OGメンバーの一部楽曲が、音楽ストリーミングサービス「AWA」にて配信開始された。【関連写真】鈴木愛理の”なまらめんこい”ギャルJK姿【10点】今回、Hello!ProjectのOGメンバーを中心に音楽活動を行っているプロジェクト「M-line Music」より、Hello!Project OGメンバーの一部楽曲がサブスク解禁されることが決定。

配信される楽曲は、℃-ute、Buono!のメンバーとして人気を集め、卒業後はモデル、女優業など多岐にわたって活動の場を広げている鈴木愛理の1stソロシングル『Escape』、モーニング娘。8代目リーダーに就任し、卒業後は歌手やモデルとして活動する道重さゆみの最新ソロアルバムの表題曲『マインとパンゴー』、Juice=Juice初期メンバーとして活躍し、卒業後は歌手として活動する宮本佳林の2ndソロシングル『なんてったって I Love You』など、計376曲。また、「AWA」では楽曲配信を記念した「M-line Music」の特集プレイリストも公開されている。▼『M-line Music』特集プレイリスト(一部掲載)01. 初恋サイダー / 鈴木愛理02. Break it down / 鈴木愛理03. ハイビート気分 / 鈴木愛理04. Be Brave / 鈴木愛理05. 光の方へ(鈴木愛理×赤い公園) / 鈴木愛理06. Escape / 鈴木愛理07. Pink Shadow(ANIMALS Ver.) / 鈴木愛理08. ちーぎゅう / 道重さゆみ09. マインとパンゴー / 道重さゆみ10. キュン or NOT / 道重さゆみ11. SAMSALA / 道重さゆみ12. 形而上的熱視線 / 道重さゆみ13. サユミミライ / 道重さゆみ14. OK!生きまくっちゃえ / 道重さゆみ15. 瞬間Watcher / 道重さゆみ16. オレンジブルー / 道重さゆみ17. なんてったって I Love You / 宮本佳林18. バンビーナ・バンビーノ / 宮本佳林19. 氷点下(2019) / 宮本佳林▼配信アーティスト一覧稲場愛香小片リサ小関舞佐藤優樹佐藤優樹×宮本佳林SIOOM (from M-line Music)鈴木愛理高橋愛・田中れいな・夏焼雅田中れいな×佐藤優樹Bitter & Sweet道重さゆみ宮本佳林宮本佳林・小片リサ・佐藤優樹太陽とシスコムーン/T&Cボンバー