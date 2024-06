SEVENTEEN ジョンハン＆ウォヌの新ユニット、1stシングル「THIS MAN」プロローグフィルムを公開

SEVENTEENのジョンハンとウォヌの1stシングル「THIS MAN」のストーリーラインの一部が公開された。彼らは本日(7日)、1stシングルのプロローグフィルム「Have you ever seen ‘THIS MAN'?」を公開した。映像は「THIS IS THE STORY OF A MAN WHO TURNS INTO A NIGHTMARE, AND ANOTHER MAN WHO LIVES IN FEAR OF BEING FORGOTTEN.(これは悪夢になった男と、忘れられることを恐れる男の物語)」という字幕で始まる。

続いて街、空港、トイレなどで眠っている人たちと、それによって混乱に落ちた都市の風景が広がる。さらに「最近、居眠り運転事故が急増しています。集団明晰夢の事態が拡大し、一種の迷信が社会現象になっている状況です」というニュースと音楽が加わり、奇妙な雰囲気を醸し出す。ジョンハンとウォヌは妙なオーラを放ちながら登場する。指のスナップで都市を眠らせるジョンハンと、眠った人たちのところに行くウォヌの姿が、一本の映画のような演出で表現された。特に映像の終盤には、ウォヌがジョンハンを探しに行き、ジョンハンが砂になって消えるような場面が盛り込まれ、関心を集めた。「THIS MAN」は、世界の人々が夢を通じて一人の男を目撃するという内容の都市伝説からインスピレーションを受け、彼らだけのオリジナルストーリーで再解釈したアルバムだ。これに先立って“都市”という現実的な空間を背景に、2人のの非現実的なビジュアルとストーリーを予告するプロモーションコンテンツが公開され、期待を高めた。ジョンハン&ウォヌは6月17日の午後6時に「THIS MAN」を発売する。2人が所属しているSEVENTEENは前日の16日、仁川(インチョン)永宗島(ヨンジョンド)INSPIREエンターテインメントリゾートで開催される「2024 Weverse Con Festival」に出演し、ファンに会う。