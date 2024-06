【らぶキャラvol.50】6月13日 発売予定価格:1,320円

Gakkenは、サンリオキャラクターといっしょに遊んで学べる雑誌「らぶキャラvol.50」を6月13日に発売する。価格は1,320円。

今号の「らぶキャラ」は、“創刊50号”とハローキティ“50周年”という、「50」でつながるアニバーサリーを祝し、スペシャルな企画が実施される。

別冊付録は、ハローキティ50周年のデザインを施した、本誌限定クリアバッグ。さらに、とじこみふろくとして、ハローキティの歴代デザインのシールや、ハローキティ50周年デザインのレターなどのアイテムが付属する。

そのほかにも、ハローキティに詳しくなれるキャラクター図鑑やシール着せ替え、サンリオピューロランド特集などの記事が掲載される。

【付録「ハローキティ クリアバッグ」】

瞳からきらきらがあふれるハローキティのイラストがキュート

マチつきで自立し、ファスナーで口を閉められる

裏面は透明なので、お気に入りのぬいぐるみやグッズを入れて、見せることができる

※バッグの中のアイテムは付属していません。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L651827