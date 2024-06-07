「アーマード・コア VI」の画集が8月23日に発売決定！フィールドやメカの設定画、変形機構などを多数収録
【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON OFFICIAL ART WORKS】
8月23日 発売予定
価格：4,400円
8月23日 発売予定
8月23日 発売予定
価格：4,400円
KADOKAWA Game Linkageは、画集「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON OFFICIAL ART WORKS」を8月23日に発売する。価格は4,400円。
本書は、フロム・ソフトウェアより発売中のメカアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON（アーマード・コア VI ファイアーズ オブ ルビコン）」の発売1周年を記念し、数々のアートを収録した公式画集。ゲームの舞台となる惑星ルビコン3の数々のイメージボードや、ACをはじめとするメカの設定画、変形機構などを多数収録し、ゲストイラストレーターの設定画稿も掲載される。
KADOKAWA公式オンラインショップほか、Amazonなどでも予約受付が開始している。
「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON OFFICIAL ART WORKS」商品概要
8月23日 発売予定
価格：4,400円
仕様：オールカラー/A4判／本体384ページ
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