ÆüËÜÂåÉ½3¥Ð¥Ã¥¯ºÎÍÑ¤Ç¡Ä¡Ö·æ½Ð¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î1¿Í¡×¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÀïÀèÈ¯11¿Í¤ò±Ñµ¼ÔºÎÅÀ
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Àï¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼11¿Í¤ò±Ñµ¼ÔºÎÅÀ
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï6·î6Æü¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½ÁªÂè5Àá¤Ç¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢5-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂÎÏ¤É¤ª¤ê¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Îµ¡´Ø»æ¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¢¥¸¥¢¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤äPA¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄÌ¿®¤Î¥¢¥¸¥¢»Ù¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ò7Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¸½ÃÏ¼èºàÃæ¤Î±Ñ¹ñ¿Íµ¼Ô¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á»á¤¬ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤òºÎÅÀ¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¹âÉ¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢3Áª¼ê¤¬ºÇ¹âÅÀ¡Ê7ÅÀ¡Ë¤ÇÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡¦¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Àï¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼ºÎÅÀ¡Ê10ÅÀËþÅÀ¡Ë
¡ãGK¡ä
¢£Á°ÀîÂãÌé¡¡6ÅÀ
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ2»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥ä¥ó¥´¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆ±¤¸´ÑµÒ¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²¿¤âÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Áê¼ê¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ãDF¡ä
¢£¶¶²¬Âç¼ù¡¡7ÅÀ
¡¡ÆüËÜ¤Î¼éÈ÷¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç·æ½Ð¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥È¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¤ÎDF¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Î¼éÈ÷¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¤ä¿û¸¶Í³Àª¤È¤Î¤¦¤Þ¤¯Ï¢·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜ¤ò°ú¤¯³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Ã«¸ý¾´¸ç¡¡6ÅÀ
¡¡Ç¯ÎðÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¤â·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬µÙÍÜ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Çµ¬Î§Àµ¤·¤¯À©¸æ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀèÆ³¤·¤¿¡£
¢£°ËÆ£ÍÎµ±¡¡6ÅÀ
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬3¥Ð¥Ã¥¯¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Åµ·¿Åª¤Ê4¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ëDF¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÎDF¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÀÅ¤«¤À¤¬¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÌë¤À¤Ã¤¿¡£
¡ãMF¡ä
¢£¿û¸¶Í³Àª¡¡6ÅÀ
¡¡¼éÈ÷¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼éÈ÷¤ÎÇØ¸å¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤¬Áê¼ê¤Ç¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¼éÅÄ±ÑÀµ¡¡6.5ÅÀ
¡¡¥Á¡¼¥à¥·¡¼¥È¾å¤Ç¤Ï³ùÅÄÂçÃÏ¤ÈÊÂ¤Ö¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È1¿Í¤Ç¤½¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³ùÅÄ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¼å¡¹¤·¤¤Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¢£³ùÅÄÂçÃÏ¡¡7ÅÀ
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼ÉÔÂ¤â¤¢¤ê¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¤¤¤Ä¤âÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤è¤ê¤â¿¼¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¼«Í³¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¤ÏÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¢£ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¡7ÅÀ
¡¡»î¹ç½øÈ×¤È½ªÈ×¤Ë·è¤á¤¿2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Ç9»î¹ç8¥´¡¼¥ë¤ÈÁ¢¤à¤Û¤É¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¤è¤ê¶¯ÎÏ¤ÊÁê¼ê¤Ë¤â¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£Æ²°Â Î§¡¡6.5ÅÀ
¡¡45Ê¬¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É³Î¤«¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£Èà¤ÎºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬³Ú¡¹¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£´ú¼êÎç±û¡¡6ÅÀ
¡¡¤³¤ì¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ç9»î¹çÌÜ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶Ã¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Ï½ù¡¹¤ËÇö¤ì¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ÇÀîÂ¼ÂóÌ´¤È¸òÂå¤·¤¿¡£¥·¥ê¥¢Àï¤ÇºÆ¤ÓÀèÈ¯¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡ãFW¡ä
¢£¾®Àî¹Ò´ð¡¡6.5ÅÀ
¡¡ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤ÎÆÀÅÀµÏ¿¤â°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢¾®Àî¹Ò´ð¤Î¤½¤ì¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¼°ÒÅª¤À¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î2¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢Èà¤Ï¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Ç3»î¹ç5ÆÀÅÀ¡£¤¿¤À¤·¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿Áê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡£¾åÅÄåºÀ¤¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¼¤«¤¹²ÄÇ½À¤Ï¤Þ¤ÀÄã¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¡¿Michael Church¡Ë