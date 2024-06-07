ユニットコムは6月6日、「iiyama PC」ブランドの新製品としてコストパフォーマンスを高めたというスリムタワー型PCを発売した。構成をカスタマイズして購入できるBTOに対応するほか、ビジネス向けの大量導入にも対応するとしている。

iiyama PC、ホワイトカラーも選べるスリムPC新発売 - 6万円から購入可能、延長保証や出張設置も

幅約95mmとスリムで、高さも一般的なモニターより低い326mmに抑えたコンパクトなスリムPC製品。ユニットコムがこれまで扱ってきたスリムPCよりもさらに容積を抑えており、約38%ものサイズダウンを実現。Intel Celeronプロセッサから第14世代Coreプロセッサまで選択可能で、カスタマイズオプションには光学ドライブも用意する。

また、パソコンをより長く安心して使えるよう1年間の無償保証を付帯。オプションには4年間に延長できる「延長保証パックモデル」や、専門のスタッフがお伺いして開梱、設定・設置を代行する「出張設定設置サービスパックモデル」も選択可能だ。

○STYLE-S17M-C69-UHX-WHITE

STYLE-S17M-C69-UHX-WHITE

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Celeron G6900

メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 8GB（8GB×1）

ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：Intel UHD Graphics 710

フォームファクタ：スリムタイプ / microATX

価格：63,800円

○STYLE-S17M-141-UHX-BLACK

STYLE-S17M-141-UHX-BLACK

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i3-14100

メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 8GB（8GB×1）

ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：Intel UHD Graphics 730

フォームファクタ：スリムタイプ / microATX

価格：82,800円