iiyama PC、ホワイトカラーも選べるスリムPC新発売 - 6万円から購入可能、延長保証や出張設置も
ユニットコムは6月6日、「iiyama PC」ブランドの新製品としてコストパフォーマンスを高めたというスリムタワー型PCを発売した。構成をカスタマイズして購入できるBTOに対応するほか、ビジネス向けの大量導入にも対応するとしている。
iiyama PC、ホワイトカラーも選べるスリムPC新発売 - 6万円から購入可能、延長保証や出張設置も
幅約95mmとスリムで、高さも一般的なモニターより低い326mmに抑えたコンパクトなスリムPC製品。ユニットコムがこれまで扱ってきたスリムPCよりもさらに容積を抑えており、約38%ものサイズダウンを実現。Intel Celeronプロセッサから第14世代Coreプロセッサまで選択可能で、カスタマイズオプションには光学ドライブも用意する。
また、パソコンをより長く安心して使えるよう1年間の無償保証を付帯。オプションには4年間に延長できる「延長保証パックモデル」や、専門のスタッフがお伺いして開梱、設定・設置を代行する「出張設定設置サービスパックモデル」も選択可能だ。
○STYLE-S17M-C69-UHX-WHITE
STYLE-S17M-C69-UHX-WHITE
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Celeron G6900
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 8GB（8GB×1）
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：Intel UHD Graphics 710
フォームファクタ：スリムタイプ / microATX
価格：63,800円
○STYLE-S17M-141-UHX-BLACK
STYLE-S17M-141-UHX-BLACK
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i3-14100
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 8GB（8GB×1）
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：Intel UHD Graphics 730
フォームファクタ：スリムタイプ / microATX
価格：82,800円
iiyama PC、ホワイトカラーも選べるスリムPC新発売 - 6万円から購入可能、延長保証や出張設置も
幅約95mmとスリムで、高さも一般的なモニターより低い326mmに抑えたコンパクトなスリムPC製品。ユニットコムがこれまで扱ってきたスリムPCよりもさらに容積を抑えており、約38%ものサイズダウンを実現。Intel Celeronプロセッサから第14世代Coreプロセッサまで選択可能で、カスタマイズオプションには光学ドライブも用意する。
○STYLE-S17M-C69-UHX-WHITE
STYLE-S17M-C69-UHX-WHITE
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Celeron G6900
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 8GB（8GB×1）
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：Intel UHD Graphics 710
フォームファクタ：スリムタイプ / microATX
価格：63,800円
○STYLE-S17M-141-UHX-BLACK
STYLE-S17M-141-UHX-BLACK
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i3-14100
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 8GB（8GB×1）
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：Intel UHD Graphics 730
フォームファクタ：スリムタイプ / microATX
価格：82,800円