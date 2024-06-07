　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44269.00　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42013.55　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41684.31　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40726.84　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39769.37　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39758.09　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39539.42　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39227.36　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39000.58　　75日移動平均線
38915.30　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38910.41　　均衡表雲上限(日足)
38811.90　　13週移動平均線
38687.67　　6日移動平均線

38683.93　　★日経平均株価7日終値

38603.24　　25日移動平均線
38527.08　　均衡表基準線(日足)
38379.50　　均衡表転換線(日足)
38291.18　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38263.41　　均衡表雲下限(日足)
38253.94　　均衡表転換線(週足)
37979.11　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37854.44　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37667.05　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37502.64　　26週移動平均線
36896.97　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36801.40　　均衡表基準線(週足)
35939.50　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35447.40　　200日移動平均線
35247.18　　ボリンジャー:-1σ(26週)
32991.72　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22　　均衡表雲上限(週足)
30736.27　　ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　66.16(前日69.51)
ST.Slow(9日)　　69.99(前日71.64)

ST.Fast(13週)　 43.01(前日43.16)
ST.Slow(13週)　 42.88(前日42.93)

［2024年6月7日］

株探ニュース