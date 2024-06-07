【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(7日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
44269.00 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42013.55 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41684.31 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66 新値三本足陽転値
40726.84 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39769.37 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39758.09 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39539.42 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39227.36 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39000.58 75日移動平均線
38915.30 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38811.90 13週移動平均線
38687.67 6日移動平均線
38683.93 ★日経平均株価7日終値
38603.24 25日移動平均線
38527.08 均衡表基準線(日足)
38379.50 均衡表転換線(日足)
38291.18 ボリンジャー:-1σ(25日)
38263.41 均衡表雲下限(日足)
38253.94 均衡表転換線(週足)
37979.11 ボリンジャー:-2σ(25日)
37854.44 ボリンジャー:-1σ(13週)
37667.05 ボリンジャー:-3σ(25日)
37502.64 26週移動平均線
36896.97 ボリンジャー:-2σ(13週)
36801.40 均衡表基準線(週足)
35939.50 ボリンジャー:-3σ(13週)
35447.40 200日移動平均線
35247.18 ボリンジャー:-1σ(26週)
32991.72 ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22 均衡表雲上限(週足)
30736.27 ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 66.16(前日69.51)
ST.Slow(9日) 69.99(前日71.64)
ST.Fast(13週) 43.01(前日43.16)
ST.Slow(13週) 42.88(前日42.93)
［2024年6月7日］
株探ニュース