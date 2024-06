6月7日 公開

日本マイクロソフトは6月7日、Xboxのサブスクリプションサービス「Xbox Game Pass」に追加されるゲームタイトル情報を公開した。

「Xbox Game Pass」に最近追加されたタイトルとして紹介されているのは、6月6日に突如発表された「オクトパストラベラー」と「オクトパストラベラーII」。また、近日追加予定のゲームとして、6月13日に追加予定の「Isonzo」、6月18日発売初日に追加予定の「Still Wakes the Deep」などが案内されている。

そのほか、6月15日で提供終了予定のゲームとして、「ルーンファクトリー 4 スペシャル」や「Bramble: The Mountain King」といった5タイトルが挙げられている。

□「Xbox Game Pass に『オクトパストラベラーII』『オクトパストラベラー』『Still Wakes the Deep』などが登場」のページ

最近追加されたゲーム

オクトパストラベラー(クラウド、コンソール、PC) オクトパストラベラーII(クラウド、PC、Xbox Series X|S)

オクトパストラベラーII

近日追加予定のゲーム

Isonzo(クラウド、コンソール、PC) 6月13日 Still Wakes the Deep(クラウド、PC、Xbox Series X|S)6月18日

Still Wakes the Deep

6月15日で提供終了予定のゲーム

Bramble: The Mountain King(クラウド、コンソール、PC) High on Life(クラウド、コンソール、PC) ルーンファクトリー 4 スペシャル(クラウド、コンソール、PC) Spacelines from the Far Out(クラウド、コンソール、PC) The Bookwalker: Thief of Tales(クラウド、コンソール、PC)

