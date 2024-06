ディズニーストアに、6月26日の「スティッチの日」を記念した新コレクション「Disney Stitch Day Collection」が登場!

ぬいぐるみやブランケット、ステーショナリーなどの日常使いしやすいグッズやハワイの大人気クッキーブランド「ホノルル・クッキー・カンパニー」との共同企画グッズなどが幅広く展開されます☆

ディズニーストア「スティッチの日」記念「Disney Stitch Day Collection」

販売スケジュール:

発売日:2024年6月14日(金)販売店舗:全国のディズニーストア店舗先行発売日:2024年6月11日(火)先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア一 東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jp

特集ページURL:http://disneystore.jp/stitch/2024/

悪の天才科学者「ジャンバ博士」が、626番目に作った試作品エイリアンである、ディズニー映画『リロ&スティッチ』に登場する「スティッチ」

その試作品番号にちなんだ6月26日の「スティッチの日」を記念し、ディズニーストアから「スティッチ」をモチーフにした新コレクション「Disney Stitch Day Collection」が発売されます。

夕暮れ時に「リロ」と一緒にサーフィンで遊ぶことができて嬉しそうな「スティッチ」や、「みにくいあひるの子」の本を抱えて家族を想う「スティッチ」のアートが新たに描き起こされた今回のコレクション。

エモーショナルなアートがポイントの、思わずぎゅっと抱きしめたくなるようなグッズなかりです☆

ラインナップは、アヒルを抱きしめるスティッチのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、うとうととした表情がポイントのペンケースやマルチポシェットなど、ふわふわとした触り心地のグッズを展開。

さらに、クールブランケットやトートバッグ、ウォーターボトルといった夏のおでかけにぴったりなグッズや、ルームウェアやマットといったおうち時間を彩るグッズも登場します☆

スティッチ ぬいぐるみ Hug Disney Stitch Day Collection

価格:4,800円 (税込)

サイズ:約 高さ31×幅24×奥行き21cm

アヒルを抱きしめる「スティッチ」のぬいぐるみ。

「スティッチ」とアヒルのかわいらしい表情とふれあいがディテールにこだわって再現されています。

白くてふわふわのアヒルは、「スティッチ」にギュッとされて嬉しそう。

見ているだけで心がほぐれる、やわらかな毛並みで触り心地抜群なぬいぐるみです。

スティッチ LEDライト Disney Stitch Day Collection

価格:4,400円 (税込)

サイズ:約 高さ12.8×幅9.3×奥行き8.8cm

「スティッチ」をモチーフにした、3DデザインのLEDライト。

底面にあるスイッチをオンにしてから、手のひらでポンと叩くなど振動を加えると、

光の明るさや色が変わります。

「スティッチ」らしい青色に点灯するのもポイントです。

優しい明かりと「スティッチ」が、見ているだけで心を和ませてくれるインテリアグッズです。

スティッチ グラス 耐熱ガラス ダブルウォール Disney Stitch Day Collection

価格:2,400円 (税込)

サイズ:約 高さ11.3×直径8.6cm

ハワイを舞台に、少女「リロ」と「スティッチ」の“オハナ(家族)”を描いた作品『リロ&スティッチ』のダブルウォールグラス。

サーフボードに乗って海を漂う「スティッチ」が二重構造グラスに表現された、奥行きのある美しいデザインです。

熱湯使用にも耐える耐熱ガラス製で、温冷どちらの飲み物にも対応しています。

スティッチ LEDライト ビーチ Disney Stitch Day Collection

価格:6,600円 (税込)

サイズ:約 高さ21.5×幅16×奥行き15.5cm

ハワイの美しい海辺が再現された、作品の世界を身近に感じることができるLEDライト。

底面にあるスイッチを入れると、ヤシの実が点灯します。

ヤシの木の影が、お部屋の壁など辺りに映し出され素敵な空間を演出。

ゆったりとしたリラックスタイムを「スティッチ」と一緒に過ごせるグッズです。

スティッチ フェイスタオル Disney Stitch Day Collection

価格:1,500円 (税込)

サイズ:約 縦34×横75cm

サーフボードに乗る「スティッチ」を描いた、ハワイの夕日を感じられるフェイスタオル。

『リロ&スティッチ』のロゴを刺しゅうすることで作品の世界を表現した、美しくノスタルジックなフェイスタオルです。

ゆったりリラックスする空間の演出に取り入れたくなる、使い心地も抜群な綿素材のタオルです。

スティッチ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Hug Disney Stitch Day Collection

価格:2,800円 (税込)

サイズ:全長約 24cm

キャラクター 約 高さ15×幅14×奥行き8cm

アヒルを抱きしめる「スティッチ」のぬいぐるみキーホルダー。

頬をピンク色に染めた「スティッチ」と、ニッコリ笑顔を浮かべるアヒルの表情も印象的なグッズです。

お手持ちのバッグに取り付けて、いつでも一緒におでかけを楽しめます☆

スティッチ マルチポシェット Disney Stitch Day Collection

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約 高さ32×幅23×奥行き13cm

ショルダー部分 約 72〜140cm ※調節可能

眠っている「スティッチ」をデザインしたマルチポシェット。

ポシェットを肩に掛ければ、スティッチを抱っこしている気分になれそう。

付属のショルダーは取り外し可能。

肩掛けしない時はポーチとして、普段のバッグに入れて一緒におでかけできます。

お腹側に面テープ仕様の収納スペースつきです。

スティッチ ブランケット Cool Disney Stitch Day Collection

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約 縦70×横100cm

プリント面に触れるとひんやりする生地を使用したクールブランケット。

美しいハワイの夕日を身近に感じることができる、『リロ&スティッチ』のアートがプリントされています。

裏面にしっとりとした肌触りの生地を使用した、好みや気分に合わせて使い分けできるブランケットです。

スティッチ トートバッグ Disney Stitch Day Collection

価格:2,400円 (税込)

サイズ:約 縦38×横36×厚み1cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約 24cm

夕暮れ時、サーフィンで遊ぶことができてうれしそうな「スティッチ」を描いたトートバッグ。

作品の世界がバッグ一面に表現され、ハワイの美しい夕日を身近に感じることができます。

ブルーを基調にした反面にロゴをプリントした、おしゃれなデザインが特徴です。

スティッチ 水筒・ウォーターボトル Disney Stitch Day Collection

価格:2,000円 (税込)

サイズ:約 高さ28×直径7.5cm

容量:1000ml

心を揺さぶる表情の「スティッチ」をグラデーションカラーのボトルに描いたウォーターボトル。

中に水を入れることで雰囲気が増す素敵なデザインに仕上げられています。

ステンレスシルバーのフタもポイントです。

スティッチ エナージェル 0.5 ゲルインキボールペン セット Disney Stitch Day Collection

価格:950円 (税込)

サイズ:約 長さ14.7×直径1cm

「スティッチ」をデザインしたノック式ゲルインキボールペン「エナージェル」

「スティッチ」の姿をプリントした、絵柄違いの3本セットになっています。

クリアで鮮明な文字を書くことができる速乾性に優れたゲルインキボールペンです。

スティッチ ショッピングバッグ・エコバッグ Disney Stitch Day Collection

価格:800円 (税込)

サイズ:約 高さ34.5×幅33×奥行き18cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約 18cm

反面ずつ異なるアートを使用したショッピングバッグ。

夕暮れ時、「リロ」と一緒にサーフィンで遊ぶことができてうれしそうな「スティッチ」と、もう反面に「みにくいアヒルの子」の本を大事そうに抱きしめる「スティッチ」がプリントされています。

開け口は中が見えにくいファスナー仕様になっていて安心です。

スティッチ 巾着 Disney Stitch Day Collection

価格:1,200円 (税込)

サイズ:約 縦25×横20×厚み1cm

『リロ&スティッチ』の世界がプリントで一面に表現された巾着。

マチが無いシンプルなつくりの巾着は実用性も抜群です。

反面はかわいらしい総柄プリントになっています。

スティッチ マット Disney Stitch Day Collection

価格:3,600円 (税込)

サイズ:約 縦49×横77×厚み0.5cm

『リロ&スティッチ』の世界を織りで表現した、美しくノスタルジックなマット。

裏面はすべりにくい仕様になっています。

凪いだ海と夕日、「スティッチ」が融合した、アーティスティックなインテリア雑貨です。

スティッチ ルームシューズ 23〜25 Disney Stitch Day Collection

価格:3,600円 (税込)

サイズ:約 23〜25cm

ふわふわ気持ちいい毛並みで再現された、気持ちよさそうに眠っている「スティッチ」のルームシューズ。

チャームポイントの長い耳は、シューズ側面に留めてあるので歩行の邪魔になりません。

夏にも履きやすいひんやり素材が中敷き部分に使用されているので、お部屋でのリラックスタイムにぴったりです。

スティッチ 筆箱・ペンケース Disney Stitch Day Collection

価格:3,000円 (税込)

サイズ:約 高さ12×幅17×奥行き25cm

おやすみポーズの「スティッチ」をデザインした、癒やし度満点なペンケース。

両手を枕にして、気持ちよさそうに眠っています。

しっぽがファスナーの引手になった、遊び心満載のステーショナリーです。

スティッチ クッション Cool Disney Stitch Day Collection

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約 縦40×横31×厚み13.5cm

水彩タッチの「スティッチ」をプリントした、ふかふか触感のダイカットクッション。

生地はほんのりひんやり感がある、さらさらとした肌触りなので暑い季節も快適に愛用できます。

反面にシンプルなロゴをデザインした両面仕様です。

スティッチ クッキー キャニスター缶入り Disney Stitch Day Collection

価格:1,600円 (税込)

サイズ:約 高さ10.8×幅12.2×奥行き9.8cm

「スティッチの日」の記念アートを使用したキャニスター缶入りクッキー。

缶に「リロ」と一緒にサーフィンで遊ぶことができて嬉しそうな「スティッチ」と、

「みにくいアヒルの子」の本を大事そうに抱きしめる「スティッチ」がプリントされています。

フタを開けると中には、丸形のプリントクッキーとフェイス形のプレーンクッキーが入っています。

「ホノルル・クッキー・カンパニー」共同企画「スティッチ」限定デザイン

発売日:2024年6月26日(水)

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニーストア. jp

「スティッチの日」を記念して、ハワイのお土産として大人気のクッキーブランド「Honolulu Cookie Company(ホノルル・クッキー・カンパニー)」との共同企画した焼き菓子が登場。

「スティッチ」と「スクランプ」のアートをデザインしたパイナップル・シェイプ・ボックスや缶、巾着の中に、特徴的なパイナップル形のクッキーが入っています。

チョコレート・チップ・マカデミア、パイナップル・マカデミアなどの定番フレーバーに加え、2024年はレモンのフレーバーを新たに追加。

自分へのご褒美だけでなく夏のギフトにもぴったりです☆

【Honolulu Cookie Company】スティッチ&スクランプ クッキー 缶入り

価格:2,600円 (税込)

サイズ:約 縦11.8×横11.8×厚み2.7cm

缶のフタに「スクラップ」と、ウクレレで遊ぶ「スティッチ」をプリントした缶入りクッキー。

たくさんのハイビスカスが咲いた華やかなケースの中には4種のフレーバーが入っています。

ラインナップはレモン、チョコレート・チップ・マカデミア、パイナップル・マカデミア、バター・マカデミアです。

【Honolulu Cookie Company】スティッチ&スクランプ クッキー 巾着入り

価格:1,800円 (税込)

サイズ:約 縦12×横12.5×厚み4cm

「スクランプ」と「スティッチ」をプリントした巾着入りクッキー。

シンプルなカラーとアートで2人の姿を落とし込んだ、大人かわいいデザインが印象的です。

食べ終わったあとの巾着は小物入れとしても活躍してくれます。

巾着の中には、レモン、チョコレート・チップ・マカデミア、バター・マカデミアクッキーが1枚ずつ入っています。

【Honolulu Cookie Company】スティッチ&スクランプ クッキー パイナップル型ボックス入り

価格:3,900円 (税込)

サイズ:約 縦25×横14.8×厚み5.2cm

『リロ&スティッチ』デザインのパイナップルシェイプボックスに入ったプレミアム・ショートブレッド・クッキー。

たくさんのハイビスカスが咲いた華やかなボックスの中には、5種のフレーバーのクッキーがアソートされています。

レモン、バター・マカデミア、チョコレート・チップ・マカデミア、

パイナップル・マカデミア、グァバのフレーバーがアソートされています。

リボンにプリントされたがブランドネームも素敵です☆

ディズニーストアクラブ オフィシャルメンバー対象のプレゼントキャンペーンを実施

実施期間:2024年6月21日(金)〜なくなり次第終了

ディズニーストアクラブ オフィシャルメンバーを対象にしたプレゼントキャンペーンを開催。

ディズニーストアにて税込み6,000円以上購入された方に、オリジナルコンパクトミラーがプレゼントされます。

※ ディズニーストア店舗では、ディズニー★JCBカードでお買い物の方、ディズニープラス(ドコモからディズニープラスに加入した方)に加入の方も対象です

※ 数量限定のため、なくなり次第終了となります

6月26日の「スティッチの日」を記念した、ハワイ気分を盛り上げるグッズが盛りだくさん。

ディズニーストアにて2024年6月11日より順次販売が開始される「スティッチの日」記念「Disney Stitch Day Collection」の紹介でした☆

