»ÔÀîÍ³µªÇµ¤¬ÍñÁã¼ðáç¤Îµ¿¤¤¡¡ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°
¡¡²Î¼ê¤Î»ÔÀîÍ³µªÇµ¤¬£·Æü¡¢ÍñÁã¼ðáç¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢µÙÍÜ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¡¡»ÔÀîÍ³µªÇµ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊ¿ÁÇ¤è¤ê¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤ò»ò¤êÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢»ÔÀîÍ³µªÇµ¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢»ÔÀîÍ³µªÇµ¤¬¡¡ÍñÁã¼ðáç¤Îµ¿¤¤¡¡¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¶ÛµÞ¤Î¼£ÎÅ¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤â¤¢¤ê¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤³¤Ë¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸ø±é¡¦ÈÖÁÈÅù¤Î½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤äÃæ»ß¤Ë¤è¤ê³§ÍÍÊý¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤Ì¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¿´¶ì¤·¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿Â´»ö¾ð¤ò¤ªµâ¤ß¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¡Ö¤Ê¤ª¡¢Éüµ¢¤Î»þ´ü¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤Î¾å·èÄê¤·¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤â»ÔÀîÍ³µªÇµ¤Î´°¼£¤È³èÆ°ºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤Þ¤·¤Æ¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£