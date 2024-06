『シックス・センス』『オールド』などのM・ナイト・シャマラン製作、シャマラン実の娘であるイシャナ・ナイト・シャマランが自らの脚本で長編初監督を手がけた衝撃の“覗き見”リアリティーホラー『ザ・ウォッチャーズ』の特別吹替3DオーディオCMの配信が決定した。アニメ「PSYCHO-PASS」で監視官・常守朱役を務めた花澤香菜が、ガラス貼りの部屋で”ウォッチャーズ監視者”に歓迎される映画の印象的なシーンにセリフを吹き込む。

このオーディオCM限定で吹替を務めたのは、アニメ「PSYCHO-PASS」のほか、「五等分の花嫁」の中野一花役、「鬼滅の刃」の甘露寺蜜璃役などで知られ、俳優、歌手としても活躍する花澤香菜。花澤は、初めてガラス貼りの部屋を訪れた主人公ミナと、監視者たちのことを誰よりも知る最年長のマデリンの声という一人二役に挑んでいる。

また、ナレーションは先日公開された30秒に続き、ホラー好きで「鬼滅の刃」我妻善逸役などで知られる声優・下野紘が担当した。

特別吹替3DオーディオCMは「ここはどこ?」というミナの不安気な声で始まり、マデリンが「奴らの森におびき寄せられた。ルールを守らないと、殺される」と教える。ガラス貼りの部屋には、夜になると“謎の何か”が忍び寄り、ミナたちを監視するという。マデリンが「動かないで」と指示を出すと、新入りのミナの姿を確認した“監視者”たちが発する不気味な音が鳴り響く。「何の音?」と怯えるミナに、マデリンは「あなたを、歓迎している」と伝えるのだが……。

“私達からは見えない、奴らはずっと見ている”……。不気味な森の謎の部屋で、“監視者”に見られる恐怖に満ちたオーディオCMに出演した花澤は、「ミナは初めて謎の部屋に来た不安な様子を、マデリンはこの部屋に慣れている冷静でミステリアスな雰囲気を意識して収録に臨みました」とそれぞれの演じ分けを語った。「短いCMですが、ずっと何かに覗き見されている、この作品の不穏な感じが凝縮されたものになっていると思います」。

本CMは、6月10日より音楽配信サービスSpotifyの無料ユーザーに向けて展開される。劇場での上映は字幕版のみの公開となるため、特別吹替3DオーディオCM限定、ここでしか聞けない花澤の一人二役の吹替はファン必聴だ。



※花澤さんの吹替は特別吹替3DオーディオCMのみ。映画本編は字幕版のみで公開予定です。ご留意ください。

あわせて、花澤香菜が挑戦したミナとマデリンの2ショット場面写真も初公開。ガラス貼りの部屋で怯えるミナを前に立たせ、“監視者”と初対峙させるマデリンの姿をとらえている。この後、ミナにはどんな運命が待ち受けるのか。予測不能の結末は劇場で見届けていただきたい。

舞台は地図にない森、ガラス貼りの部屋。そこには見知らぬ3人。28歳の孤独なアーティスト・ミナは贈り物を届けるだけのはずだったが、そこに閉じ込められ“謎の何か”に毎晩監視されることに。“監視者”は何者なのか?

M・ナイト・シャマラン&娘イシャナ・ナイト・シャマランと「ワーナーホラー」が最恐タッグ、“覗き見”リアリティーホラー『ザ・ウォッチャーズ』は、6月21日(金 )全国ロードショー。

