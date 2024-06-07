来週の主なマーケットイベント

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◎経済統計・イベントなど

◇６月１０日

０８：５０　日・実質ＧＤＰ（国内総生産、改定値）
０８：５０　日・国際収支　経常収支
０８：５０　日・国際収支　貿易収支
１３：３０　日・特定サービス産業動態統計
１４：００　日・景気ウオッチャー調査
※オーストラリア、香港、中国市場が休場

◇６月１１日

０８：５０　日・マネーストック
１０：３０　豪・ＮＡＢ企業景況感指数
１５：００　英・失業率
１５：００　英・失業保険申請件数
※日・閣議
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目

◇６月１２日

０８：５０　日・国内企業物価指数
１０：３０　中・消費者物価指数
１０：３０　中・生産者物価指数
１５：００　独・消費者物価指数（改定値）
１５：００　英・鉱工業生産
１５：００　英・製造業生産指数
１５：００　英・商品貿易収支
１５：００　英・貿易収支
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０　米・消費者物価指数
※フィリピン市場が休場

◇６月１３日

０３：００　米・財政収支
０３：００　米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）の結果発表
０３：３０　米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長の会見
０８：０１　英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数
０８：５０　日・法人企業景気予測調査
０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０　豪・失業率
１０：３０　豪・新規雇用者数
１５：００　日・投信概況
１８：００　ユーロ・鉱工業生産
２１：３０　米・卸売物価指数
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）

◇６月１４日

０１：００　米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が経済団体のイベントで討議に参加
１３：３０　日・第３次産業活動指数
１３：３０　日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０　日・設備稼働率
１５：４５　仏・消費者物価指数（改定値）
１８：００　ユーロ・貿易収支
２１：３０　米・輸出入物価指数
２３：００　米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
※日・日銀金融政策決定会合の結果発表
※日・株価指数先物・オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出
※日・閣議

◇６月１５日

０２：３０　ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁の発言



◎決算発表・新規上場など

○６月１０日

決算発表：グリーンエナ<1436>，アルトナー<2163>，モロゾフ<2217>，学情<2301>，アスカネット<2438>，くら寿司<2695>，ファーマＦ<2929>，アマガサ<3070>，ストリーム<3071>，Ｂガレージ<3180>，コーセーＲＥ<3246>，山岡家<3399>，システムディ<3804>，ミライアル<4238>，トビラシステ<4441>，リッジアイ<5572>，浜木綿<7682>，Ｂ＆Ｐ<7804>，萩原工業<7856>，ミロク<7983>，シルバライフ<9262>

○６月１１日

決算発表：柿安本店<2294>，ギグワークス<2375>，Ｒフィールド<2910>，アールエイジ<3248>，ＳＹＳＨＤ<3988>，ラクスル<4384>，石井表記<6336>，アイモバイル<6535>，ＯＳＧコーポ<6757>，のむら産業<7131>，ナ・デックス<7435>，ウイルコＨＤ<7831>，正栄食<8079>，ＧＥＮＤＡ<9166>
※東証グロース上場：Ｄ＆Ｍカンパニー<189A>
※海外企業決算発表：オラクルほか

○６月１２日

決算発表：テンポスＨＤ<2751>，新都ＨＤ<2776>，ＣＲＥ<3458>，ＪＭＨＤ<3539>，イムラ<3955>，神島化<4026>，ステムリム<4599>，エニーカラー<5032>，ウエスコＨＤ<6091>，巴工業<6309>，ベストワン<6577>，ハウテレ<7064>，さくらさく<7097>，ナレルＧ<9163>，ジャパンＭＡ<9236>
※海外企業決算発表：ブロードコムほか

○６月１３日

決算発表：アイケイケイ<2198>，サトウ食品<2923>，ラクーンＨＤ<3031>，神戸物産<3038>，マーチャント<3121>，丸善ＣＨＩ<3159>，トーエル<3361>，バルニバービ<3418>，グッドコムＡ<3475>，ＪＳＢ<3480>，ＧＡテクノ<3491>，コリー<4175>，ビジョナル<4194>，スマレジ<4431>，サンバイオ<4592>，セルソース<4880>，Ｐアンチエイ<4934>，ＪＥＨ<5889>，鎌倉新書<6184>，ＷＳＣＯＰＥ<6619>，マクビープラ<7095>，サーキュ<7379>，オーエムツー<7614>，ＮＡＴＴＹ<7674>，あさくま<7678>，３ＤＭ<7777>，トルク<8077>，トーホー<8142>，レボリュー<8894>，丹青社<9743>ほか

○６月１４日

決算発表：日本ハウス<1873>，ツクルバ<2978>，Ｈａｍｅｅ<3134>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，稲葉製作<3421>，エニグモ<3665>，フリービット<3843>，ネオジャパン<3921>，ＨＥＲＯＺ<4382>，リンクユーＧ<4446>，パーク２４<4666>，アクシージア<4936>，ノバック<5079>，プラスゼロ<5132>，オハラ<5218>，テクノロジー<5248>，エコナビスタ<5585>，ファストロジ<6037>，ヤーマン<6630>，三井ハイテク<6966>，ＭＳＯＬ<7033>，クラシコム<7110>，Ｃａｓａ<7196>，ＷＡ<7683>，Ｅインフィニ<7692>，明豊エンタ<8927>，ＡＢ＆Ｃ<9251>，ギフトＨＤ<9279>，イントループ<9556>，ＨＩＳ<9603>，きんえい<9636>ほか
※東証グロース上場：Ｃｈｏｒｄｉａ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>

出所：MINKABU PRESS