来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇６月１０日



０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産、改定値）

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

※オーストラリア、香港、中国市場が休場



◇６月１１日



０８：５０ 日・マネーストック

１０：３０ 豪・ＮＡＢ企業景況感指数

１５：００ 英・失業率

１５：００ 英・失業保険申請件数

※日・閣議

※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目



◇６月１２日



０８：５０ 日・国内企業物価指数

１０：３０ 中・消費者物価指数

１０：３０ 中・生産者物価指数

１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・消費者物価指数

※フィリピン市場が休場



◇６月１３日



０３：００ 米・財政収支

０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）の結果発表

０３：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長の会見

０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・法人企業景気予測調査

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 豪・失業率

１０：３０ 豪・新規雇用者数

１５：００ 日・投信概況

１８：００ ユーロ・鉱工業生産

２１：３０ 米・卸売物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

※日・日銀金融政策決定会合（１日目）



◇６月１４日



０１：００ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が経済団体のイベントで討議に参加

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１８：００ ユーロ・貿易収支

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

※日・日銀金融政策決定会合の結果発表

※日・株価指数先物・オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※日・閣議



◇６月１５日



０２：３０ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁の発言







◎決算発表・新規上場など



○６月１０日



決算発表：グリーンエナ<1436>，アルトナー<2163>，モロゾフ<2217>，学情<2301>，アスカネット<2438>，くら寿司<2695>，ファーマＦ<2929>，アマガサ<3070>，ストリーム<3071>，Ｂガレージ<3180>，コーセーＲＥ<3246>，山岡家<3399>，システムディ<3804>，ミライアル<4238>，トビラシステ<4441>，リッジアイ<5572>，浜木綿<7682>，Ｂ＆Ｐ<7804>，萩原工業<7856>，ミロク<7983>，シルバライフ<9262>



○６月１１日



決算発表：柿安本店<2294>，ギグワークス<2375>，Ｒフィールド<2910>，アールエイジ<3248>，ＳＹＳＨＤ<3988>，ラクスル<4384>，石井表記<6336>，アイモバイル<6535>，ＯＳＧコーポ<6757>，のむら産業<7131>，ナ・デックス<7435>，ウイルコＨＤ<7831>，正栄食<8079>，ＧＥＮＤＡ<9166>

※東証グロース上場：Ｄ＆Ｍカンパニー<189A>

※海外企業決算発表：オラクルほか



○６月１２日



決算発表：テンポスＨＤ<2751>，新都ＨＤ<2776>，ＣＲＥ<3458>，ＪＭＨＤ<3539>，イムラ<3955>，神島化<4026>，ステムリム<4599>，エニーカラー<5032>，ウエスコＨＤ<6091>，巴工業<6309>，ベストワン<6577>，ハウテレ<7064>，さくらさく<7097>，ナレルＧ<9163>，ジャパンＭＡ<9236>

※海外企業決算発表：ブロードコムほか



○６月１３日



決算発表：アイケイケイ<2198>，サトウ食品<2923>，ラクーンＨＤ<3031>，神戸物産<3038>，マーチャント<3121>，丸善ＣＨＩ<3159>，トーエル<3361>，バルニバービ<3418>，グッドコムＡ<3475>，ＪＳＢ<3480>，ＧＡテクノ<3491>，コリー<4175>，ビジョナル<4194>，スマレジ<4431>，サンバイオ<4592>，セルソース<4880>，Ｐアンチエイ<4934>，ＪＥＨ<5889>，鎌倉新書<6184>，ＷＳＣＯＰＥ<6619>，マクビープラ<7095>，サーキュ<7379>，オーエムツー<7614>，ＮＡＴＴＹ<7674>，あさくま<7678>，３ＤＭ<7777>，トルク<8077>，トーホー<8142>，レボリュー<8894>，丹青社<9743>ほか



○６月１４日



決算発表：日本ハウス<1873>，ツクルバ<2978>，Ｈａｍｅｅ<3134>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，稲葉製作<3421>，エニグモ<3665>，フリービット<3843>，ネオジャパン<3921>，ＨＥＲＯＺ<4382>，リンクユーＧ<4446>，パーク２４<4666>，アクシージア<4936>，ノバック<5079>，プラスゼロ<5132>，オハラ<5218>，テクノロジー<5248>，エコナビスタ<5585>，ファストロジ<6037>，ヤーマン<6630>，三井ハイテク<6966>，ＭＳＯＬ<7033>，クラシコム<7110>，Ｃａｓａ<7196>，ＷＡ<7683>，Ｅインフィニ<7692>，明豊エンタ<8927>，ＡＢ＆Ｃ<9251>，ギフトＨＤ<9279>，イントループ<9556>，ＨＩＳ<9603>，きんえい<9636>ほか

※東証グロース上場：Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>



出所：MINKABU PRESS