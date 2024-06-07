TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」2024年7月5日（金）24:30よりTOKYO MX、BS11、ABEMAにて放送開始！

TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」の放送日・配信情報が公開された。

ワーナー ブラザース ジャパンがプロデュースするTVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」より放送日・配信情報が公開された。





⇒2024夏アニメ一覧はこちら





本作は2024年7月5日（金）24:30よりTOKYO MX、BS11、ABEMAアニメSPECIAL3チャンネルにて放送開始予定となります。合わせて国内配信情報も発表されたので、ぜひチェックしてほしい。

【放送・配信情報】

＜放送・配信情報＞

2024年7月5日（金）24:30よりTOKYO MX、BS11、ABEMAにて放送開始





＜放送情報＞

2024年7月5日（金）24:30よりTOKYO MX、BS11、ABEMAアニメSPECIAL3チャンネルにて放送開始！





＜配信情報＞

●見放題配信

2024年7月5日より 毎週（金）25:00〜

ABEMA（配信開始より1週間無料、以降ABEMAプレミアム）U-NEXT、アニメ放題

2024年7月8日より 毎週（月）12:00〜

Prime Video、DMM TV、ｄアニメストア、FOD、Hulu



●各話レンタル配信

2024年7月8日より 毎週（月）12:00〜

Prime Video、Google TV、music.jp、カンテレドーガ、クランクイン！ビデオ、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、Lemino

2024年7月9日より 毎週（火）0:00〜

J:COM STREAM、milplus、TELASA、イッツコムオンデマンド

※放送、配信日時は予告なく変更になる場合あり。

【TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」30秒番宣PV公開！】

【作品情報】

■TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」＜スタッフ＞Based on Characters from DC監督：長田絵里シリーズ構成・脚本：長月達平 / 梅原英司キャラクターデザイン原案：天野 明キャラクターデザイン：細田直人音楽：末廣健一郎オープニングテーマ：布袋寅泰「Another World」エンディングテーマ：Mori Calliope「Go-Getters」プロデュース：Warner Bros. Japanアニメーション制作：WIT STUDIO

＜キャスト＞

ハーレイ・クイン：永瀬アンナ

ジョーカー：梅原裕一郎

デッドショット：山口令悟

ピースメイカー：子安武人

クレイフェイス：福山 潤

キング・シャーク：木村 昴

リック・フラッグ：八代 拓

カタナ：安済知佳

アマンダ・ウォラー：くじら

フィオネ：上田麗奈

アルドラ：能登麻美子 セシル：福島 潤 他





＜放送・配信情報＞

2024年7月5日（金）24:30よりTOKYO MX、BS11、ABEMAにて放送開始

＜放送情報＞

2024年7月5日（金）24:30よりTOKYO MX、BS11、ABEMAアニメSPECIAL3チャンネルにて放送開始！





＜配信情報＞

【見放題配信】

2024年7月5日より 毎週（金）25:00〜

ABEMA（配信開始より1週間無料、以降ABEMAプレミアム）U-NEXT、アニメ放題

2024年7月8日より 毎週（月）12:00〜

Prime Video、DMM TV、ｄアニメストア、FOD、Hulu





【各話レンタル配信】

2024年7月8日より 毎週（月）12:00〜





Prime Video、Google TV、music.jp、カンテレドーガ、クランクイン！ビデオ、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、Lemino

2024年7月9日より 毎週（火）0:00〜





J:COM STREAM、milplus、TELASA、イッツコムオンデマンド

※放送、配信日時は予告なく変更になる場合あり。





＜あらすじ＞

犯罪都市、ゴッサム・シティ。

A.R.G.U.S長官のアマンダ・ウォラーはある任務のため、ハーレイ・クイン、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャークを招集。ゴッサムの極悪悪党（ヴィラン）共が送りこまれたのは、ゲートによって繋がった剣と魔法の世界、オークが闊歩しドラゴンが空を翔ける″異世界＝ISEKAI″だった！！

ISEKAI到着直後から暴走するハーレイ達だったが、王国の兵隊に捕まり監獄送りに。

首に装着された爆弾の爆発まであと72時間…。

タイムリミットが迫るハーレイ達。

女王アルドラとの交渉の末、掴み取った解放の条件は″敵対する帝国軍の征圧″

NO CHOICE ！！自由を得るため…ハーレイ達はファンタスティックでデンジャラスな戦地へ向かう！！

逃げても即死！任務失敗でも即死！

命懸けのミッションを背負ったハーレイ達はこのISEKAIを生き抜くことができるのか！？

決死の特殊部隊＝スーサイド・スクワッドのド派手な”暴”険譚が今、幕を開ける！LET'S PARTY！！

＜web＞

TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」公式サイト： https://suicidesquad-isekai.com/ja/

Japanese X ＠dc_jp

#異世界スースク #SuicideSquadISEKAI



uicide Squad and all related characters and elements (C) & TM DC (C) 2024 Warner Bros. Japan LLC

>> TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」2024年7月5日（金）24:30よりTOKYO MX、BS11、ABEMAにて放送開始！ の元記事はこちら