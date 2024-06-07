TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」2024年7月5日（金）24:30よりTOKYO MX、BS11、ABEMAにて放送開始！
TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」の放送日・配信情報が公開された。
ワーナー ブラザース ジャパンがプロデュースするTVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」より放送日・配信情報が公開された。
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本作は2024年7月5日（金）24:30よりTOKYO MX、BS11、ABEMAアニメSPECIAL3チャンネルにて放送開始予定となります。合わせて国内配信情報も発表されたので、ぜひチェックしてほしい。
【放送・配信情報】
＜放送・配信情報＞
2024年7月5日（金）24:30よりTOKYO MX、BS11、ABEMAにて放送開始
＜放送情報＞
2024年7月5日（金）24:30よりTOKYO MX、BS11、ABEMAアニメSPECIAL3チャンネルにて放送開始！
＜配信情報＞
●見放題配信
2024年7月5日より 毎週（金）25:00〜
ABEMA（配信開始より1週間無料、以降ABEMAプレミアム）U-NEXT、アニメ放題
2024年7月8日より 毎週（月）12:00〜
Prime Video、DMM TV、ｄアニメストア、FOD、Hulu
●各話レンタル配信
2024年7月8日より 毎週（月）12:00〜
Prime Video、Google TV、music.jp、カンテレドーガ、クランクイン！ビデオ、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、Lemino
2024年7月9日より 毎週（火）0:00〜
J:COM STREAM、milplus、TELASA、イッツコムオンデマンド
※放送、配信日時は予告なく変更になる場合あり。
【TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」30秒番宣PV公開！】
【作品情報】
■TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」
＜スタッフ＞
Based on Characters from DC
監督：長田絵里
シリーズ構成・脚本：長月達平 / 梅原英司
キャラクターデザイン原案：天野 明
キャラクターデザイン：細田直人
音楽：末廣健一郎
オープニングテーマ：布袋寅泰「Another World」
エンディングテーマ：Mori Calliope「Go-Getters」
プロデュース：Warner Bros. Japan
アニメーション制作：WIT STUDIO
＜キャスト＞
ハーレイ・クイン：永瀬アンナ
ジョーカー：梅原裕一郎
デッドショット：山口令悟
ピースメイカー：子安武人
クレイフェイス：福山 潤
キング・シャーク：木村 昴
リック・フラッグ：八代 拓
カタナ：安済知佳
アマンダ・ウォラー：くじら
フィオネ：上田麗奈
アルドラ：能登麻美子 セシル：福島 潤 他
＜放送・配信情報＞
2024年7月5日（金）24:30よりTOKYO MX、BS11、ABEMAにて放送開始
＜放送情報＞
2024年7月5日（金）24:30よりTOKYO MX、BS11、ABEMAアニメSPECIAL3チャンネルにて放送開始！
＜配信情報＞
【見放題配信】
2024年7月5日より 毎週（金）25:00〜
ABEMA（配信開始より1週間無料、以降ABEMAプレミアム）U-NEXT、アニメ放題
2024年7月8日より 毎週（月）12:00〜
Prime Video、DMM TV、ｄアニメストア、FOD、Hulu
【各話レンタル配信】
2024年7月8日より 毎週（月）12:00〜
Prime Video、Google TV、music.jp、カンテレドーガ、クランクイン！ビデオ、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、Lemino
2024年7月9日より 毎週（火）0:00〜
J:COM STREAM、milplus、TELASA、イッツコムオンデマンド
※放送、配信日時は予告なく変更になる場合あり。
＜あらすじ＞
犯罪都市、ゴッサム・シティ。
A.R.G.U.S長官のアマンダ・ウォラーはある任務のため、ハーレイ・クイン、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャークを招集。ゴッサムの極悪悪党（ヴィラン）共が送りこまれたのは、ゲートによって繋がった剣と魔法の世界、オークが闊歩しドラゴンが空を翔ける″異世界＝ISEKAI″だった！！
ISEKAI到着直後から暴走するハーレイ達だったが、王国の兵隊に捕まり監獄送りに。
首に装着された爆弾の爆発まであと72時間…。
タイムリミットが迫るハーレイ達。
女王アルドラとの交渉の末、掴み取った解放の条件は″敵対する帝国軍の征圧″
NO CHOICE ！！自由を得るため…ハーレイ達はファンタスティックでデンジャラスな戦地へ向かう！！
逃げても即死！任務失敗でも即死！
命懸けのミッションを背負ったハーレイ達はこのISEKAIを生き抜くことができるのか！？
決死の特殊部隊＝スーサイド・スクワッドのド派手な”暴”険譚が今、幕を開ける！LET'S PARTY！！
＜web＞
TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」公式サイト： https://suicidesquad-isekai.com/ja/
Japanese X ＠dc_jp
#異世界スースク #SuicideSquadISEKAI
uicide Squad and all related characters and elements (C) & TM DC (C) 2024 Warner Bros. Japan LLC
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