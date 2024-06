TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」2024年7月5日（金）24:30よりTOKYO MX、BS11、ABEMAにて放送開始！

TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」の放送日・配信情報が公開された。

ワーナー ブラザース ジャパンがプロデュースするTVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」より放送日・配信情報が公開された。





本作は2024年7月5日(金)24:30よりTOKYO MX、BS11、ABEMAアニメSPECIAL3チャンネルにて放送開始予定となります。合わせて国内配信情報も発表されたので、ぜひチェックしてほしい。

【放送・配信情報】

<放送・配信情報>

2024年7月5日(金)24:30よりTOKYO MX、BS11、ABEMAにて放送開始





<放送情報>

2024年7月5日(金)24:30よりTOKYO MX、BS11、ABEMAアニメSPECIAL3チャンネルにて放送開始!





<配信情報>

●見放題配信

2024年7月5日より 毎週(金)25:00〜

ABEMA(配信開始より1週間無料、以降ABEMAプレミアム)U-NEXT、アニメ放題

2024年7月8日より 毎週(月)12:00〜

Prime Video、DMM TV、dアニメストア、FOD、Hulu



●各話レンタル配信

2024年7月8日より 毎週(月)12:00〜

Prime Video、Google TV、music.jp、カンテレドーガ、クランクイン!ビデオ、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、Lemino

2024年7月9日より 毎週(火)0:00〜

J:COM STREAM、milplus、TELASA、イッツコムオンデマンド

※放送、配信日時は予告なく変更になる場合あり。

【TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」30秒番宣PV公開!】

【作品情報】

■TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」<スタッフ>Based on Characters from DC監督:長田絵里シリーズ構成・脚本:長月達平 / 梅原英司キャラクターデザイン原案:天野 明キャラクターデザイン:細田直人音楽:末廣健一郎オープニングテーマ:布袋寅泰「Another World」エンディングテーマ:Mori Calliope「Go-Getters」プロデュース:Warner Bros. Japanアニメーション制作:WIT STUDIO

<キャスト>

ハーレイ・クイン:永瀬アンナ

ジョーカー:梅原裕一郎

デッドショット:山口令悟

ピースメイカー:子安武人

クレイフェイス:福山 潤

キング・シャーク:木村 昴

リック・フラッグ:八代 拓

カタナ:安済知佳

アマンダ・ウォラー:くじら

フィオネ:上田麗奈

アルドラ:能登麻美子 セシル:福島 潤 他





<あらすじ>

犯罪都市、ゴッサム・シティ。

A.R.G.U.S長官のアマンダ・ウォラーはある任務のため、ハーレイ・クイン、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャークを招集。ゴッサムの極悪悪党(ヴィラン)共が送りこまれたのは、ゲートによって繋がった剣と魔法の世界、オークが闊歩しドラゴンが空を翔ける″異世界=ISEKAI″だった!!

ISEKAI到着直後から暴走するハーレイ達だったが、王国の兵隊に捕まり監獄送りに。

首に装着された爆弾の爆発まであと72時間…。

タイムリミットが迫るハーレイ達。

女王アルドラとの交渉の末、掴み取った解放の条件は″敵対する帝国軍の征圧″

NO CHOICE !!自由を得るため…ハーレイ達はファンタスティックでデンジャラスな戦地へ向かう!!

逃げても即死!任務失敗でも即死!

命懸けのミッションを背負ったハーレイ達はこのISEKAIを生き抜くことができるのか!?

決死の特殊部隊=スーサイド・スクワッドのド派手な”暴”険譚が今、幕を開ける!LET'S PARTY!!

<web>

TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」公式サイト: https://suicidesquad-isekai.com/ja/

Japanese X @dc_jp

#異世界スースク #SuicideSquadISEKAI



uicide Squad and all related characters and elements (C) & TM DC (C) 2024 Warner Bros. Japan LLC

