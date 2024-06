■『Yogibo presents RIZIN.47』試合前インタビュー(7日・都内ホテル)第9試合で堀口恭司との2年半ぶりの再戦を迎える元Bellatorバンタム級王者のセルジオ・ペティスが、2日後に迫った試合や初めて訪れた日本について語った。両者は2021年12月の『Bellator 272』のバンタム級タイトルマッチで対戦。5ラウンド制の試合は3ラウンドまで挑戦者の堀口がリードしていたが、4ラウンドに王者ペティスのスピニングバックブローを顔面に受けた堀口がダウンし、衝撃的な幕切れでペティスがKO勝利した。それから2年半、待望の再戦が日本で実現する。

初めての日本に「すごく興奮しています。初めて日本に来て、東京で堀口選手とのリマッチの機会をいただいて非常に光栄です」と語り、金色に染まった髪についても「日本の格闘家が金髪にするのを見ていたので、自分もやってみようと思って生まれて初めて染めました」とうれしそうに話した。堀口について「非常に危険な選手。前回同様にテイクダウンしてグラップリングの展開に持っていって、私がやりづらい展開を作るんじゃないかな」と警戒し、「自分は打撃戦にしたと思っている。でも堀口選手が打撃を仕掛けてくるかもしれないし、どんな状況でも対応できるようにしたい。前回は左のバックブローで勝ったので、今度は右の打撃でフィニッシュしたいね」と準備を重ねてきた。ファイターによっては一度勝利した相手とは戦わず“勝ち逃げ”することも多いが、今回のリマッチを受けた理由を聞かれると「堀口選手にリマッチの資格があるのは当然だと思います。前回の試合は3ラウンドまでいい動きをしていましたし、自分も逆の立場だったらリマッチしたいと思います。彼は素晴らしいアスリートでファイターなので、リマッチを受けるのは当然です」と断言した。今回の日本でセルジオを支えているのは、かつてアメリカで一緒に練習した平本蓮だ。「レンにすごくお世話になって、2つのジムやマッサージなど自分一人では探せないようなことを準備してくれて、すごく助かっています。レンからは打撃に向き合う姿勢や異なる打撃スタイルを教えてくれて、自分のスタイルも変わってきました」と感謝を伝える。そして「彼は本当にブラザーで家族のように思っているし、関わりを持てて非常にラッキーです。すごくお世話になっているので恩返しをしたい。彼がアメリカで試合をするときか、練習をしに来るときかはわからないけど、本当に早く恩返しをしたいよ」と絶大な信頼を寄せた。試合前から日本のファンに歓迎されているセルジオは、今後のRIZIN参戦についても「また戻ってくることは非常にオープンです。今まではアメリカ・メキシコ・カナダでの試合が多く、昔から日本で戦いたいと思っていました。たくさんのレジェンドが戦ってきた東京という地で戦えることは非常に光栄ですし、また機会があればいつでも戻ってきたいです」と意欲を述べた。なお、対戦する堀口は昨年大みそか大会で、そしてライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザも3月大会で、メインの試合に勝利後に奥さんをリング(ケージ)に呼び込んでプロポーズした。今年3月に結婚したセルジオも「私が勝利したときは必ず奥さんもリングに上って、特別な瞬間を共有してきました。今回もそれが可能であれば、ぜひやってみたいです」と笑顔を見せた。●6・9『Yogibo presents RIZIN.47』対戦カード・第9試合 バンタム級堀口恭司 vs. セルジオ・ペティス・第8試合 フェザー級クレベル・コイケ vs. フアン・アーチュレッタ・第7試合 ヘビー級上田幹雄 vs. シェミスラブ・コバルチェク・第6試合 フェザー級武田光司vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・第5試合 ライト級スパイク・カーライル vs. キム・ギョンピョ・第4試合 フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs. 関鉄矢・第3試合 ライト級ジョニー・ケース vs. “ブラックパンサー”ベイノア・第2試合 オープンフィンガーグローブキックボクシングルール(※肘有り)梅野源治 vs. 魚井フルスイング・第1試合 ライト級徳留一樹 vs. 宇佐美正パトリック