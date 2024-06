BTS ジョングク、ファンソング「Never Let Go」をリリース！デビュー日を前に感謝の気持ちを伝える

BTS(防弾少年団)のジョングクが、「2024 FESTA」を迎えてファンソングをリリースした。ジョンククは7日午後1時、デジタルシングル「Never Let Go」を発売した。「Never Let Go」はハウスリズムをベースにした英語曲で、ミニマルながらも耳を惹きつけるシンセサイザーと爽やかな楽器が調和を成している。「Never Let Go」はジョングクがARMY(BTSのファン)に伝えたい気持ちを込めたファンソングで、彼は作詞・作曲全般に参加したこの曲を通じて「握ったお互いの手を絶対に離さないでいこう」というメッセージを伝えた。

「Everything falls into place / 'Cause you're right here with me / Without your love I'm nothing / You mean more than you know」という歌詞から感じられるように、ジョングクはこの曲に全世界のARMYに対する感謝の気持ちを込めた。ファンを想うジョングクの温かい気持ちと胸いっぱいになるリズムが相まって、曲特有の雰囲気を倍増させる。「Never Let Go」は、「2024 FESTA」の一環として公開された。「FESTA」は、BTSが毎年デビュー日(6月13日)を記念してファンと一緒に楽しむ祭りであり、これを記念するために毎年特別な音源が公開される。先立って発売された「So 4 More」「Take Two」などに続き、今年はジョングクのファンソングが追加された。BTSはオン、オフラインを通じて「2024 FESTA」の雰囲気を盛り上げる。8日正午からBTSの公式YouTubeチャンネルで「部屋で楽しむBTSコンサート」(BTS ONLINE CONCERT WEEKEND)が開催され、13日にはソウル松坡(ソンパ)区周辺でオフラインイベントが開かれる。今回のオフラインイベントには、ジンが参加する予定で、多くの期待を集めている。