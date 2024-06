6日、EURO2024へ向けたイングランド代表メンバーが発表された。その中で注目したいのは、トレント・アレクサンダー・アーノルドの起用法か。



最近のイングランド代表ではアーノルドを中盤起用するケースが増えており、今回のメンバーにもマンチェスター・シティDFカイル・ウォーカー、ニューカッスルDFキーラン・トリッピアー、さらには右サイドバックにも対応できるリヴァプールDFジョー・ゴメス、アストン・ヴィラDFエズリ・コンサがDF登録で選出されているため、アーノルドは中盤で固定される可能性が高い。





