目指すはEURO2連覇 イタリア代表が最終メンバー26人を発表
欧州選手権の2連覇がかかるイタリア代表は6月6日、大会に臨む最終メンバーを発表した。
2023‐24シーズンに日本代表MF鎌田大地がプレイしたラツィオのMFマッティア・ザッカーニやユヴェントスFWフェデリコ・キエーザなど26人が選出された。
セリエAに所属するチームが中心になったが、海外組ではトッテナムGKグリエルモ・ヴィカーリオ、アーセナルMFジョルジーニョ、パリ・サンジェルマンGKジャンルイジ・ドンナルンマが入った。
2023年8月にはロベルト・マンチーニ監督が辞任し、新たな体制で大会に乗り込むことになる。前回大会を制覇してから難しい時期が続いたが、積年の想いを今大会にぶつける覚悟だ。
イタリアのグループBで6月15日にアルバニアと対戦する。第1戦で勝利を収めないと、その後スペイン、クロアチアと続く試合が厳しくなるだろう。久々に大舞台に戻ってきた欧州王者の戦いに注目だ。
GK
ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン/フランス）
アレックス・メレト（ナポリ）
グリエルモ・ヴィカーリオ（トッテナム/イングランド）
DF
アレッサンドロ・バストーニ（インテル）
ラウル・ベッラノーヴァ（トリノ）
アレッサンドロ・ボンジョルノ（トリノ）
リッカルド・カラフィオーリ（ボローニャ）
アンドレア・カンビアーゾ（ユヴェントス）
マッテオ・ダルミアン（インテル）
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ（ナポリ）
フェデリコ・ディマルコ（インテル）
フェデリコ・ガッティ（ユヴェントス）
ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）
MF
ニコロ・バレッラ（インテル）
ブライアン・クリスタンテ（ローマ）
ニコロ・ファジョーリ（ユヴェントス）
マイケル・フォロルンショ（ヴェローナ）
ダヴィデ・フラッテージ（インテル）
ジョルジーニョ（アーセナル/イングランド）
ロレンツォ・ペッレグリーニ（ローマ）
FW
フェデリコ・キエーザ（ユヴェントス）
ステファン・エル・シャーラウィ（ローマ）
ジャコモ・ラスパドーリ（ナポリ）
マテオ・レテギ（ジェノア）
ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）
マッティア・ザッカーニ（ラツィオ）