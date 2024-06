Jリーグは7日、7月27日に国立競技場で行われる「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2024 powered by docomo」に、グローバル・ボーイズグループ「NEXZ」の出演が決定したことを発表した。「NEXZ」はJYP Entertainmentとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル・ボーイズグループ。先月20日にグローバルデビューした。日本で初めて「Keep on Moving」をパフォーマンスする。また、「NEXZサイン入り大会記念グッズ」が当たる抽選キャンペーンや「NEXZ」と本大会とのコラボグッズも販売予定だという。「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2024 powered by docomo」は7月27日午後7時に国立競技場で開催。Jリーグ王者の ヴィッセル神戸 とイングランド・プレミアリーグのトッテナムが対戦する。