Å·¹Ä¤´°ì²È¡¢¥¿¥±¥Î¥³·¡¤ê¤Ë¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡¡¤´ÀÅÍÜÃæ¤Î¼Ì¿¿¸ø³«
¡¡µÜÆâÄ£¤Ï6Æü¡¢Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬5·î2¡Á7Æü¤Ë¸æÎÁËÒ¾ì¡ÊÆÊÌÚ¸©¹âº¬ÂôÄ®¡¢Ë§²ìÄ®¡Ë¤ÇÀÅÍÜ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÇÏ¤äµí¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢¥¿¥±¥Î¥³·¡¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤É¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡Û¥¿¥±¥Î¥³·¡¤ê¤ò¤µ¤ì¤¿Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼
¡¡µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤´°ì²È¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¼«Å¾¼Ö¤ÇËÒ¾ìÆâ¤ò²ó¤ê¡¢±«¤ÎÆü¤Ï¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¡Ö¥«¥í¡¼¥é¶¡×¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¡£½õ¼êÀÊ¤Ë¤ÏÅ·¹ÄÊÅ²¼¤¬ºÂ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤ÜËèÆü¡¢±¹¼Ë¡Ê¤¤å¤¦¤·¤ã¡Ë¤òË¬¤Í¡¢ÇÏ¤Ë¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ²Ä°¦¤¬¤Ã¤¿¡£µí¼Ë¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿µí¤ÈºÆ²ñ¡£·Ü¼Ë¤äÍÓ¼Ë¡¢ÆÚ¼Ë¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡¡ËÒ¾ì¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌîºÚ¤¬ºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥ì¥¿¥¹¡¢¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¤Ê¤É¤ò¼ý³Ï¡£¿¦°÷¤È°ì½ï¤Ë¥¿¥±¥Î¥³·¡¤ê¤â³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡ÊÅ²¼¤Ï¼«¿È¤Î¥«¥á¥é¤Ç²í»Ò¤µ¤Þ¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤òÉÑÈË¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÊÅ²¼¤¬»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÒ¾ì¤ÏÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤äÆÚÇ®¤Ê¤É²ÈÃÜ¤ÎÅÁÀ÷ÉÂ¤ÎËÉ±ÖÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´°ì²È¤ÏÆ°Êª¤ËÀÜ¤¹¤ëºÝ¤ËËÉ¸îÉþ¤Ê¤É¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡£Æ°Êª¤Î»ô°é¤äÌîºÚ¤ÎºÏÇÝ¤Ë·È¤ï¤ë¿¦°÷¤¿¤Á¤Ë¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤ä´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ú»³ÅÄÆà½ï¡Û