ミニチュア作品過去最大規模で集結！静岡パルコ「ミニチュア写真の世界展 2024 in 静岡」

静岡パルコにて、本物かと見間違うほど精巧に作られたミニチュアアートの合同写真展&物販展「ミニチュア写真の世界展 2024 in 静岡」を開催します。

静岡パルコ「ミニチュア写真の世界展 2024 in 静岡」

開催日時: 2024年6月29日(土)〜7月15日(月・祝)

営業時間: 10:00〜19:00

休館日 : なし

会場 : 静岡パルコ 2階 特設会場

〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町6-7

入場料 : 一般700円、学生600円/3歳以下は入場無料(※3歳以下の単独入場不可)

出展者 : 68組

主催 : BACON

URL :

https://tgs.jp.net/event/miniatureparco-sizuoka/

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

静岡初上陸となるミニチュアアート真髄の新作立体作品に加えて限定グッズも多数展開予定です。

さらに、7月20日(土)〜7月28日(日)には「スイーツアートの世界展 2024 in 静岡」も決定!!驚きと創造が織り成すミニチュア&スイーツの奇跡を体感していただけます!

■静岡最大規模!ミニチュアアートのフェスティバルが3年ぶりに開幕

圧倒される精巧に作り込まれた作品群&限定グッズが大集結!本展では、過去来場いただいた方も楽しめるように展示作品は新作ベースに一新。

さらにクリエイターの解説付きでより深くミニチュアアートの世界を楽しめる工夫も。

新たな世界観をより深く楽しめます。

出展作家陣は、SNSで作品を公開しているクリエイターが多く、過去最大の68組が参加します!

注目は、Instagramでフォロワー6万人を超える「りっこ(@mysiderikko)」が初上陸の新作を披露。

原寸大のなかに入るミニチュアパフェは繊細な作りに驚くほど。

また、Instagramでフォロワー1万人を超える「くげぬま工房(@miniaturehouse_maker_fujisawa)」の商店街をテーマにした立体作品が初上陸!見るものを圧倒する精密な作品が人気の「ミニ厨房庵(@minichuubouan_tyakitchen)」は本物の什器を使用した1/12サイズのミニチュアキッチンを展示するほか、1年かけて制作された立体作品も披露します。

さらに、人気クリエイターの「スタジオブルーエ(@studio_blue0318)」や「Renee miniature(@renee_miniature)」の立体作品が見られるなど、さまざまなミニチュアアート作品を見ることができます。

参加アーティスト:

https://www.atpress.ne.jp/releases/397092/att_397092_1.pdf

■ミニチュアたちが、かくれんぼ!?来場者を巻き込んだ大捜索が始まる!?

会場内の特設スペースでは、人気クリエイターたちが本企画のために制作した、模型やおもちゃ、ぬいぐるみにフードなどさまざまなミニチュア作品のなかから謎を解く特別企画も実施。

子どもから大人まで楽しめる、新たなミニチュアワールドを楽しめます!

■静岡会場限定!!人気クリエイター“りっこ”の美味しいミニチュアコーナーも併設!

本展覧会の出展クリエイターのなかでも、もっとも人気のあるミニチュア作家の「りっこ(@mysiderikko)」とコラボレートした特設コーナーも併設。

最新作から過去作品まで、人気のフードミニチュアサンプルを本人の解説とともに一挙展示します。

■会場限定ミニチュアグッズが続々登場!!

<まいにちごまふぅ>

・ビスケットブラウニーキーホルダー 2,200円

<さかなさん>

・ステーキ定食 3,500円

<ミヤケ千夏>

・ハンバーグセット 4,400円

<みいやん商店>

・小瓶キーホルダー 800円

・ボールペン 1,500円

<K.C.Factory>

・パンケーキプレート 2,200円

・京町屋カフェのクリームソーダプレート 1,800円

<GuuRe.8>

・季節のブローチ 1,210円

・パンの耳かき 990円

・ミニチュアパンハッチピン 990円

・ミニチュアパンヘアクリップ 1,980円

・パンケーキキーホルダー 1,430円

<猫又心響>

・猫のミニチュア 8,000円

<チイサナツクエ>

・すやすやミニにゃんこピアス・イヤリング 2,750円

<chobitto>

・いちごスイーツとカフェラテセット 4,290円

<kitsuneiro>

・空の色のソーダブックマーカー 2,200円

・ドリンクチャーム 1,760円

<yokan>

・レモンスイーツセット 2,420円

<六花八葉>

・イヤリング・ピアス 800円〜

<suzumeya>

・ペン印鑑スタンド、ストラップ 3,800円

<Sugarhouse>

・ガーデンキャビネットセット 12,000円

・ガーデンキャビネット 5,500円

・ガーデン雑貨セット大 4,500円

・ガーデン雑貨セット小 2,800円

・キッチンキャビネット 4,500円

<apricot spring>

・ミニチュアトイピアノ 2,500円

<Seakarats>

・ミニチュアチャーム 780円〜

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

■ケーキやパフェ♪可愛すぎるフェイクスイーツ作品大集結!

「スイーツアートの世界展 2024 in 静岡」

7月20日(土)〜7月28日(日) 静岡パルコでの開催!

<初上陸“リアル&カワイイ”パンやスイーツのミニチュア作品大集結>

20万人を動員した「ミニチュア写真の世界展」のなかでも特に人気が高いのがパンやケーキ、パイなど食べ物を中心としたミニチュア作品です。

本展では、今にも美味しそうな香りが漂ってくるそんなベーカリー作品だけを集め、まるでミニチュアのベーカリーショップの世界へ飛び込んだかのような雰囲気を楽しめます。

館内すべて撮影OKなので、様々な角度から撮影をして、自分だけの1枚を撮影・SNSに投稿できます。

