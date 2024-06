オーストラリアの人気フィットネスインフルエンサーが、TikTokやInstagramで5歳になる息子のお弁当を紹介したところ、その内容が賛否両論を呼んだ。キュウリやニンジンなどの野菜に果物や卵、ヨーグルトなどが入っているが、主食になるものはクラッカー1枚だった。このお弁当にフォロワーたちは、「炭水化物が少なすぎる」などと指摘している。豪ニュースメディア『7NEWS Australia』などが伝えた。

豪ニューサウスウェールズ州シドニーに住む人気フィットネスインフルエンサーのサラ・スティーブンソンさん(Sarah Stevenson、31)が現地時間1日、息子フォックス・オーシャン君(Fox Ocean、5)の健康的なお弁当をTikTokで公開したところ、大きな議論を呼んだ。フォックス君が幼稚園に持っていくお弁当の中身を紹介した動画では、カレー風味のゆで卵、キュウリとニンジンのスティック、低糖質高タンパクのブルーベリーヨーグルト、カボチャの種、チーズ、アボカド、新鮮な果物、そして5種類のシードが入ったクラッカー1枚が入っている。サラさんは動画の中で、「これはフォックスが幼稚園で食べるものの全てです。来週からはチーズは入れません。もう好きじゃないみたいなんです」と説明している。また、フォックス君はカレー風味の卵サラダが好きで、4つのゆで卵を潰し、骨から出汁を取ったボーンブロス入りのマヨネーズ、カレー粉、塩、胡椒で味付けをしたものをフォックス君と娘のお弁当に半分ずつ入れているという。多くの食材が入っていたが、このお弁当を見たフォロワーたちからは、「なんで卵サラダをサンドイッチにしてあげないの? 炭水化物が全然ないじゃん」「美味しそうだけど、成長期の男の子なのに炭水化物が少ないのはなぜ?」「これだけじゃお腹が空くだろうに」など、炭水化物の量が少ないといった指摘が寄せられた。こうした意見に対し、サラさんは「ニンジンやみかん、ブドウ、クラッカー、マンゴーは炭水化物ですよ。朝食やおやつ、夕食の内容も見ていないでしょう? 一般的なパンやご飯が入っていないからといって、間違っているわけではありません。『脂質はどこ?』なんてコメントもありません。フォックスが健康的な脂質を摂れるように気を配っていますし、こうした食事のおかげで、フォックスの行動にも大きな変化が見られました」と主張している。一方で、フォックス君が様々な食材を食べていることを褒めるコメントや、「素晴らしいお弁当ですね。どうやって子どもに野菜を食べさせているのですか? 私の4歳の子は、野菜を全く食べなくなってしまいました(かぼちゃだけが好きなんです)。何か良いアドバイスがあれば教えてください」といった声も届いた。サラさんはフォックス君が健康的な食事を楽しむように促す方法や、家族で食生活についてどのように考えているかについて、TikTokだけでなくInstagramでもシェアしてきたそうで、「息子が離乳食を始めた頃から、好きな食べ物や嫌いな食べ物、好きな料理を認識し、尊重してきました。ホールフードや健康な食材が私たちに与えてくれるもの、そして私たちがこのような栄養価の高い食事をできることに感謝することについても、常に話し合ってきました」と説明している。ちなみに2019年9月には米フロリダ州で、生野菜や果物、母乳しか与えなかったヴィーガンの母親が、1歳半の息子を栄養失調で死なせたというケースが発生し、世間にショックを与えていた。画像は『New York Post 「Fitness influencer’s 5-year-old son’s ‘minimal’ lunch box divides followers: ‘Why minimal carbs for a growing boy?’」(Instagram / @sarahs_day)、「Epic fail: My cute lunchbox treat turned into a ‘horror scene’」』『Sarah’s Day TikTok「Lets make my 5 year olds healthy lunch box for preschool!」』『Chris Yandle #DadLunchNotes Instagram「Nothing in this world is permanent except for death, taxes, and Keith Richards outliving us all.」』『Tyla 「Mum Spends £1,800 A Year Feeding Son’s Cheese Addiction」(Credit: Kennedy)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)