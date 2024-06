スイーツのプロが厳選！ 今すぐ食べたいシュークリームとは？ 5月の人気記事ランキング

5月の人気記事ランキングTOP10を発表! スイーツのプロがおすすめするシュークリームや老舗ホテルのフレンチトースト、祇園のママイチ押しの京都のベーカリー、フードライター推薦の1貫ずつ頼める寿司店の記事などが注目を集めました。まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

2024年5月にもっとも読まれた記事は?

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。2024年5月はどんな記事が人気だったのでしょうか。本稿では、5月の人気記事ランキングTOP10(※)を発表!

5月は、スイーツのプロがおすすめするシュークリームや老舗ホテルのフレンチトースト、祇園のママイチ押しの京都のベーカリー、フードライター推薦の1貫ずつ頼める寿司店の記事などが注目を集めました。まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

※集計期間:2024年5月1日〜5月31日

【10位】スイーツのプロがおすすめ! この夏食べたい「和風」かき氷5選

スイーツコンシェルジュのはなともさんがおすすめする、和風のかき氷が食べられるお店をご紹介。

毎年進化し続けているかき氷。今年は「和」のかき氷も気になる! ということで、和風かき氷を集めました。

「Parlor Vinefru 銀座」の「きな粉と求肥のかき氷」 写真:ジェイムス・オザワ

【9位】1皿200円〜! 小皿つまみ豊富で、女性一人でも居心地のいい東京・根津の自然派ワインバー

自然派ワインのあるお店はおいしいお店が多い? 行きつけにしたい素敵なお店を、ワインエキスパートの岡本のぞみさんが紹介する「自然派ワインに恋して」。

今回は、東京・根津の駅前にある「アミラス」。カウンター中心の小さなワインバーは、女性一人でも入りやすいよう、さまざまな工夫がありました。

ドメーヌ・ル・ブリゾーのパタポン・ルージュ2018 写真:木村雅章

【8位】〈食べログ3.5以下のうまい店〉紹介制の肉割烹が一般予約を開放! 極上の肉料理をいち早く体験したい

グルメなあの人の、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」とは? 今回は肉を愛するフードライター・小寺慶子さんに、東京・広尾にある元紹介制の肉料理店を教えてもらいました。今肉好きの注目を集めている一軒です!

「肉幸」の「神戸ビーフのうちもものたたき」 写真:長尾 真志

【7位】あじさいの季節のプチ旅行に! 鎌倉でおさえるべき、最旬食スポット9選

鎌倉であじさいが見頃なシーズンが到来!

週末のプチ旅行に訪れたい、鎌倉の話題のレストランや必ず喜ばれるお土産スポットを、フードライター小寺慶子さんに教えてもらいました。

「23」の「タコス 3枚セット」 出典:lua brancaさん

【6位】30年にわたり吉兆の料理長を務めた店主が家族連れでも使える日本料理店をオープン!(東京・桜新町)

6位には、「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介する「New Open News」が登場。

今回は桜新町駅近くにオープンした、30年にわたり吉兆の料理長を務めた店主による日本料理店をご紹介しました。

「桜新町 いとう」の高級感のある店内 写真:お店から

【5位】バターじゅわっと最高の手土産♡ スイーツ専門家が選ぶ、焼きたてフィナンシェのおいしい店

ここからトップ5に突入です!

5位にランクインしたのは、お菓子の歴史研究家の猫井登さんに聞く、焼きたてのフィナンシェがおいしいと評判のお店。

昨年頃から専門店や販売するお店が増えているお菓子のひとつ「フィナンシェ」は、手土産やギフトスイーツとしておすすめですよ!

「LENOTRE 東京」のフィナンシェ 写真:外山温子

【4位】デイリーに通える! フードライターが愛する、1貫ずつ頼める寿司屋8選

4位には、好きなネタを1貫ずつ頼める、日常使いにぴったりな寿司店を紹介する企画が登場。

数々の寿司店を食べ歩いたフードライター・森脇慶子さんにおすすめの8店を教えてもらいました。1貫ずつ頼めるお寿司屋さん、知りたいですよね⁈

「すし 乾山」の握り 写真:大谷次郎

【3位】祇園のママに聞く! 京都で「パン」を買うならこのお店

そして、トップ3の発表です!



3位には、人気連載「教えて! 祇園の宏美ママ」がランクイン!

京都・祇園のお茶屋さんで生まれた宏美ママのとっておきのお店とは?

今回は、全国的に消費量が多い京都の「パン」です。

「Année」はハード系のパンも充実 出典:ミースケ(^_^)さん

【2位】スイーツのプロ推薦! 世界一と称される老舗ホテルのとろけるフレンチトースト

2位は……

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、お店に行くと必ず注文してしまうスペシャリテをご紹介する「僕のスイーツスペシャリテ」。

老舗ホテルの、世界一と称される「フレンチトースト」とは?

今回は、はなともさんが感動したという絶品フレンチトーストをご紹介しました。

「オールデイダイニングオーキッド」の「フレンチトースト」 写真:ジェイムス・オザワ

【1位】スイーツのプロがおすすめ! 今すぐ食べたいシュークリーム10選

そして1位は……

2位に続いて登場のスイーツコンシェルジュはなともさんの、おすすめのシュークリーム!

スイーツの定番「シュークリーム」は、はなともさん自身も大好きなのだそう。

そんなはなともさん厳選のシュークリームが個性豊かに揃いました。

今すぐ食べたくなること間違いなし! 「シュークリーム」の世界に浸ってみてくださいね。

「ラトリエ モトゾー」の「カーヴォロ」 写真:ジェイムス・オザワ

