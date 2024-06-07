宮城＆静岡のパトカー！ヒコセブン「三菱 GTO Twin Turbo (Z16A) 警察車両」

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ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/64スケール(約7cm)、三菱 GTO Twin Turbo (Z16A) 宮城県警察高速隊車両と静岡県警察交通機動隊車両(覆面 銀)を2024年6月6日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始。

 

ヒコセブン「三菱 GTO Twin Turbo (Z16A) 警察車両(パトカー)」

 

 

名称　　：1/64 三菱 GTO Twin Turbo (Z16A) 宮城県警察高速隊車両

限定数　：1,000台

商品番号：H7640024

JAN　　 ：4580198723845

販売料金：3.960円(税込)

 

名称　　：1/64 三菱 GTO Twin Turbo (Z16A) 静岡県警察交通機動隊車両(覆面 銀)

限定数　：1,000台

商品番号：H7640025

JAN　　 ：4580198723852

販売料金：3.960円(税込)

 

予約開始日　　　　　　　 ： 2024年6月6日

発売予定　　　　　　　　 ： 2024年7月〜8月

サイズ　　　　　　　　　 ： 1/64スケール

ボディ素材　　　　　　　 ： ダイキャスト(亜鉛合金) 塗装済み完成品

パッケージ　　　　　　　 ： (W)114mm×(D)56mm×(H)48mm *透明ケース付

対象年齢　　　　　　　　 ： 14才以上

仕様　　　　　　　　　　 ： ディスプレイ用モデル (可動無し)

販売店　　　　　　　　　 ： モデルギャラリー HIKO7

神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9

及び全国模型取扱店

 

ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/64スケール(約7cm)、三菱 GTO Twin Turbo (Z16A) 宮城県警察高速隊車両と静岡県警察交通機動隊車両(覆面 銀)を2024年6月6日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始致！

 

【製品の特長】

1. 一度限りの限定モデル。

RAI’Sではすべて1度限りの限定生産モデルです。

 

2. 実際の仕様を忠実に再現

各種赤灯や、パトカーの装備を1/64スケールで可能な限り再現しています。

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