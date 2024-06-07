宮城＆静岡のパトカー！ヒコセブン「三菱 GTO Twin Turbo (Z16A) 警察車両」
ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/64スケール(約7cm)、三菱 GTO Twin Turbo (Z16A) 宮城県警察高速隊車両と静岡県警察交通機動隊車両(覆面 銀)を2024年6月6日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始。
ヒコセブン「三菱 GTO Twin Turbo (Z16A) 警察車両(パトカー)」
名称 ：1/64 三菱 GTO Twin Turbo (Z16A) 宮城県警察高速隊車両
限定数 ：1,000台
商品番号：H7640024
JAN ：4580198723845
販売料金：3.960円(税込)
名称 ：1/64 三菱 GTO Twin Turbo (Z16A) 静岡県警察交通機動隊車両(覆面 銀)
限定数 ：1,000台
商品番号：H7640025
JAN ：4580198723852
販売料金：3.960円(税込)
予約開始日 ： 2024年6月6日
発売予定 ： 2024年7月〜8月
サイズ ： 1/64スケール
ボディ素材 ： ダイキャスト(亜鉛合金) 塗装済み完成品
パッケージ ： (W)114mm×(D)56mm×(H)48mm *透明ケース付
対象年齢 ： 14才以上
仕様 ： ディスプレイ用モデル (可動無し)
販売店 ： モデルギャラリー HIKO7
神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9
及び全国模型取扱店
ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/64スケール(約7cm)、三菱 GTO Twin Turbo (Z16A) 宮城県警察高速隊車両と静岡県警察交通機動隊車両(覆面 銀)を2024年6月6日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始致！
【製品の特長】
1. 一度限りの限定モデル。
RAI’Sではすべて1度限りの限定生産モデルです。
2. 実際の仕様を忠実に再現
各種赤灯や、パトカーの装備を1/64スケールで可能な限り再現しています。
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