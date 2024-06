8月4日(日)に渋谷Spotify O-WEST/nestの2会場にて開催される、LessThanTVの夏祭り『METEO NIGHT 2024』の第1弾出演者34組が発表された。

第1回『METEO NIGHT』から25年となる今回は、久しぶりに活動を再開したバンドやコロナ禍以降に活動を開始した新たなバンドなど、34組の約半数が『METEO NIGHT』に初出演となっている。

出演アーティスト

and more / BBBBBBB / ぼく脳 / ColorMeBloodRed / DEATHRO / ENDON / fOUL / FUCKER / Glans / はたらきバンド / 久土'N'茶谷 / IdolPunch / KIRIHITO feat. 中原昌也(Hair Stylistics) / LABCRY / Limited Express (has gone?) / マダムロス / なかむらみなみ / NEGATIVE SUN / ニーハオ!!!!+doravideo!!!! / penisboys / Shapeshifter / SIBAFÜ / Slight Slappers / SMASH YOUR FACE / サニーデイ・サービス / 超右腕 / 高倉健 / 珠鬼 TAMAKI / テニスコーツ / THE ACT WE ACT / THPY / TIALA / Umbro / WARHEAD

チケットは現在e+にて販売中。また、ディスクユニオン店頭(新宿パンクマーケット / 渋谷ROCK in TOKYO / 下北沢 / 吉祥寺店)でも限定Tシャツ付きチケットの販売が開始されている。

第2弾出演者やタイムテーブルなどの詳細は後日発表予定。