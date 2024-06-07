「FFXIV」オフィシャルバンド「THE PRIMALS」のライブグッズ事前購入受付開始会場で販売予定のTシャツやCDなどが開催前に届く
受付期間：6月7日～6月30日23時59分
スクウェア・エニックスは、9月21・22日に横浜アリーナにて開催する「THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn」のオフィシャルグッズ事前購入受付を、6月7日より開始した。受付期間は6月30日23時59分まで。
オンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」のオフィシャルバンド・THE PRIMALSの単独公演「THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn」開催に先駆け、ライブ当日に会場で販売される一部のグッズやCDの事前購入受付が開始した。
なお、事前購入はライブへの来場に関わらず誰でも可能で、期間中に購入した商品は9月7日より順次発送され、ライブ開催前に届けられる。
□「THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn」オフィシャルグッズ事前購入ページ【オフィシャルグッズ】
ファイナルファンタジーXIV THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn Tシャツ ＜ホワイト＞ 4,500円
ファイナルファンタジーXIV THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn Tシャツ ＜ブラック＞ 5,500円
ファイナルファンタジーXIV THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn パーカー 9,800円
ファイナルファンタジーXIV THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn マフラータオル 2,300円
ファイナルファンタジーXIV THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn ショルダーバッグ 3,500円
ファイナルファンタジーXIV THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn スマートフォンショルダーストラップ 2,300円
ファイナルファンタジーXIV THE PRIMALS 10th Anniversary ラバーキーホルダー 1,700円
ファイナルファンタジーXIV THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn ブレスレットライト 2,300円
THE PRIMALS - Riding Home 5,060円［CD+ピックセット］
【オフィシャルショップ限定】And Back Again: Live Performances from the FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2024 6,050円［Blu-ray］
オフィシャルグッズ購入キャンペーンで貰える「THE PRIMALS」結成10周年記念 特製ビニールバッグ
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