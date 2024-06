【「THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn」オフィシャルグッズ事前購入】受付期間:6月7日~6月30日23時59分

スクウェア・エニックスは、9月21・22日に横浜アリーナにて開催する「THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn」のオフィシャルグッズ事前購入受付を、6月7日より開始した。受付期間は6月30日23時59分まで。

オンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」のオフィシャルバンド・THE PRIMALSの単独公演「THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn」開催に先駆け、ライブ当日に会場で販売される一部のグッズやCDの事前購入受付が開始した。

なお、事前購入はライブへの来場に関わらず誰でも可能で、期間中に購入した商品は9月7日より順次発送され、ライブ開催前に届けられる。

□「THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn」オフィシャルグッズ事前購入ページ

【オフィシャルグッズ】

ファイナルファンタジーXIV THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn Tシャツ <ホワイト> 4,500円

ファイナルファンタジーXIV THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn Tシャツ <ブラック> 5,500円

ファイナルファンタジーXIV THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn パーカー 9,800円

ファイナルファンタジーXIV THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn マフラータオル 2,300円

ファイナルファンタジーXIV THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn ショルダーバッグ 3,500円

ファイナルファンタジーXIV THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn スマートフォンショルダーストラップ 2,300円

ファイナルファンタジーXIV THE PRIMALS 10th Anniversary ラバーキーホルダー 1,700円

ファイナルファンタジーXIV THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn ブレスレットライト 2,300円

THE PRIMALS - Riding Home 5,060円[CD+ピックセット]

【オフィシャルショップ限定】And Back Again: Live Performances from the FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2024 6,050円[Blu-ray]

オフィシャルグッズ購入キャンペーンで貰える「THE PRIMALS」結成10周年記念 特製ビニールバッグ

