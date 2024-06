ATEEZ、アメリカの人気番組「ケリー・クラークソン・ショー」に出演確定

ATEEZが、“大ブレイク中のK-POPアーティスト”としての影響力を発揮する。所属事務所のKQエンターテインメントによると、彼らは10日(現地時間)、米NBCの人気トークショー「ケリー・クラークソン・ショー(The Kelly Clarkson Show)」に出演する。同番組は、世界的なミュージシャンであるケリー・クラークソンが司会を務めるトークショーで、アメリカ最高権威のテレビ授賞式「エミー賞」で何度も受賞に輝くなど、大人気を博している番組だ。これまで、ニック・ジョナス、ジョン・レジェンド、デュア・リパなど、世界的な影響力を持つアーティストたちがゲストとして出演した。

同番組に招待された彼らは、先月31日にリリースした10thミニアルバム「GOLDEN HOUR : Part.1」のタイトル曲「WORK」のステージを披露し、世界中のファンたちを魅了する予定だ。彼らは今度の出演を通じて、“大ブレイク中のK-POPアーティスト”の影響力を再び証明し、注目を集めると期待されている。ATEEZは、7月にワールドツアー「TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER」を開催して北米のファンに会う。