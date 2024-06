キム・ユンソク出演の映画「ノリャン―死の海―」8月9日に日本公開！緊張感漂うポスター＆予告映像が解禁

韓国で昨年大ヒットした「ノリャン―死の海―」が、8月9日(金)よりシネマ―ト新宿ほか全国にて公開される。「バトル・オーシャン 海上決戦」(2014)、「ハンサン ―龍の出現―」(2022)に続くシリーズ最終章「ノリャン―死の海―」がついに日本上陸! 薩摩水軍と朝鮮・明の連合軍が激突した最終決戦、露梁(ルビ:ノリャン)海戦を描いた本作は、10年に及ぶシリーズの集大成にふさわしく、かつてないスケールで3ヶ国の水軍約1000隻が入り乱れる歴史的海戦を描き出している。

本編の半分以上は怒涛の海戦シーンが占めており、息もつかせぬ攻防が展開する壮絶バトルはまさに圧巻。そして激戦の果てに明かされるイ・スンシンの真意と悲痛な覚悟は、悠久の歴史を超えて名将の最後を飾るにふさわしい熱い感動を与えてくれるだろう。韓国でシリーズ累計3000万人を超える動員を果たした超大作がついに、ここに完結する。韓国映画史上最大のヒット作となった「バトル・オーシャン 海上決戦」でチェ・ミンシクが、第2作「ハンサン ―龍の出現―」ではパク・ヘイルが扮した英雄イ・スンシンを、本作では「モガディシュ 脱出までの14日間」のキム・ユンソクが熱演。その他に、明の重要人物をチョン・ジェヨンとホ・ジュノが、さらにはイ・スンシンの2人の息子をアン・ボヒョン、ヨ・ジングといった人気俳優が演じている。監督、脚本は3部作のすべてを務めたキム・ハンミン。オリンピックで使用されたスピードスケートリンクを巨大な屋内セットに改装し、雄絶な海上バトルを再現。より進化を遂げたVFXによって、完結編にふさわしいリアルかつ迫力の映像を生み出した。そして今回、公開決定に合わせて、ポスターと予告編が解禁となった。ポスターは最後にふさわしい「巨星墜つ」という衝撃的なキャッチコピーが目を引くデザイン。そして、イ・スンシン役のキム・ユンソクをはじめ、アン・ボヒョン、ヨ・ジングなど、豪華キャストの写真も並び、それぞれのドラマを感じさせるビジュアルとなっている。また、同じく公開された予告編は、大迫力の海戦シーンが満載で大作映画を期待させる映像だ。朝鮮、明、そして日本軍が入り乱れ、一体だれが味方で敵なのか、ハラハラする駆け引きも描かれており、アクションの中にも緊張感漂う作りとなっている。

■作品概要

「ノリャン―死の海―」

8月9日(金)シネマート新宿ほかロードショー



〇出演

キム・ユンソク「モガディシュ」

チョン・ジェヨン「さまよう刃」

ホ・ジュノ「モガディシュ」

アン・ボヒョン「梨泰院クラス」

ペク・ユンシク「インサイダーズ」

イ・キュヒョン「ソウル・バイブス」

パク・ミョンフン「パラサイト」

ヨ・ジング「王になった男」

イ・ジェフン「復讐代行人」シリーズ



〇監督・脚本

キム・ハンミン「バトル・オーシャン 海上決戦」「ハンサン ―龍の出現―」



2023年 / 韓国 / 韓国語、中国語、一部日本語吹替 / 153分 / シネスコ / 5.1ch / 原題:노량: 죽음의 바다 / 字幕翻訳:金海美

提供:Hulu、ツイン

配給:ツイン

(C)2023 ACEMAKER MOVIEWORKS, LOTTE ENTERTAINMENT, BIGSTONE PICTURES CO., LTD. All Rights Reserved.



<ストーリー>

日本が朝鮮半島に出兵して7年。太閤・秀吉が没し、政権運営を引き継いだ五大老は全軍の撤退を通達する。要衝・順天を守る小西行長は、明軍に賄賂を贈って退路を確保しようとするが、朝鮮水軍を率いるイ・スンシンはこの機に乗じて日本軍を殲滅する決意を固めていた。包囲された小西軍の窮地に島津義弘率いる薩摩軍が救援に向かい、朝鮮・明の連合軍と日本水軍と最終決戦の火蓋が切って落とされる。



